Bàsquet altempordanès
L'UCAP de Peralada inaugura el seu primer equip sènior amb tots els honors i l'Escolàpies continua amb bon to
El sots-25 s'estrena a la lliga amb una rotunda victòria contra el Sant Gregori (68-18)
L'Escolàpies, que disputa la mateixa categoria, també venç amb solvència contra l'Escola Pia d'Olot (37-106)
Aquesta temporada 2025/2026, l'UCAP de Peralada té el primer equip sènior de la seva història. És un equip sots-25 i competeix en el grup gironí de la fase prèvia de la lliga U25. Aquest passat cap de setmana el conjunt altempordanès va jugar el primer partit de lliga i va resoldre la cita amb solvència: va guanyar per cinquanta punts en la visita del Sant Gregori al Municipal de Peralada (68-18). L'equip va dominar en tot moment i fins i tot va deixar les visitants sense anotar durant un quart sencer de partit, el tercer.
I si l'estrena de l'UCAP va ser positiva, el primer partit de lliga de l'Escolàpies sots-25 encara va tenir menys història. L'equip figuerenc, que comparteix lliga amb l'UCAP, no va deixar cap opció a l'Escola Pia d'Olot (37-106). La formació, dirigida enguany per Josep Maria Parrot i David González, ve de ser subcampiona de Catalunya durant aquesta temporada passada.
