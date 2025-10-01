Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet altempordanès

L'UCAP de Peralada inaugura el seu primer equip sènior amb tots els honors i l'Escolàpies continua amb bon to

El sots-25 s'estrena a la lliga amb una rotunda victòria contra el Sant Gregori (68-18)

L'Escolàpies, que disputa la mateixa categoria, també venç amb solvència contra l'Escola Pia d'Olot (37-106)

La plantilla de l'UCAP després del primer partit de lliga.

La plantilla de l'UCAP després del primer partit de lliga. / UCAP

Roger Illa

Roger Illa

Peralada

Aquesta temporada 2025/2026, l'UCAP de Peralada té el primer equip sènior de la seva història. És un equip sots-25 i competeix en el grup gironí de la fase prèvia de la lliga U25. Aquest passat cap de setmana el conjunt altempordanès va jugar el primer partit de lliga i va resoldre la cita amb solvència: va guanyar per cinquanta punts en la visita del Sant Gregori al Municipal de Peralada (68-18). L'equip va dominar en tot moment i fins i tot va deixar les visitants sense anotar durant un quart sencer de partit, el tercer.

I si l'estrena de l'UCAP va ser positiva, el primer partit de lliga de l'Escolàpies sots-25 encara va tenir menys història. L'equip figuerenc, que comparteix lliga amb l'UCAP, no va deixar cap opció a l'Escola Pia d'Olot (37-106). La formació, dirigida enguany per Josep Maria Parrot i David González, ve de ser subcampiona de Catalunya durant aquesta temporada passada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
  2. Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
  3. Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda en un portal del carrer Muralla de Figueres
  4. Investigadors del sistema català de ciència alerten a Figueres de l’augment dels trastorns mentals per la situació socio-geopolítica
  5. Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
  6. Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
  7. EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
  8. Els partits s’activen per frenar la sagnia de vots cap a l’extrema dreta a Catalunya

L'UCAP de Peralada inaugura el seu primer equip sènior amb tots els honors i l'Escolàpies continua amb bon to

L'UCAP de Peralada inaugura el seu primer equip sènior amb tots els honors i l'Escolàpies continua amb bon to

L’AE Roses es retroba amb la victòria a la Bisbal

L’AE Roses es retroba amb la victòria a la Bisbal

Yeray Faus, quart a Catalunya i bitllet pel Campionat d’Espanya

Yeray Faus, quart a Catalunya i bitllet pel Campionat d’Espanya

Obren un Verkami per crear el primer museu del Whisky de la península Ibèrica a Llançà

Obren un Verkami per crear el primer museu del Whisky de la península Ibèrica a Llançà

Jordi Masquef: “La nova concessió donarà un impuls al Castell de Sant Ferran de Figueres”

Jordi Masquef: “La nova concessió donarà un impuls al Castell de Sant Ferran de Figueres”

La conservadora-restauradora Mercè Roca estudia com reaprofitar els residus de les excavacions al jaciment de Vilanera

La conservadora-restauradora Mercè Roca estudia com reaprofitar els residus de les excavacions al jaciment de Vilanera

Les anxoves del Cap de Creus arriben a París gràcies a la passió d'una peixeteria de Llançà

Les anxoves del Cap de Creus arriben a París gràcies a la passió d'una peixeteria de Llançà

Julieta de Masdevall: "Nosaltres volem ser l’entitat de referència pel que fa al càncer"

Julieta de Masdevall: "Nosaltres volem ser l’entitat de referència pel que fa al càncer"
Tracking Pixel Contents