Segona Catalana
L’AE Roses es retroba amb la victòria a la Bisbal
Els de Nelson Hinojosa guanyen per 1 a 2 contra el Bisbalenc, en la primera jornada com a visitants
La primera victòria de l’Agrupació Esportiva Roses en el retorn a Segona Catalana va arribar aquest passat diumenge a la tarda, al camp del Bisbalenc. L’equip entrenat per Nelson Hinojosa va guanyar per 1-2, amb un gol inicial de Ferran Lupiañez (5’) i una segona diana d’Hugo Segovia (65’) que va desfer la igualada dels locals. L’equip rosinc té ara tres punts; en la primera jornada va caure contra un Porqueres que ha guanyat els dos partits que ha jugat.
L'AE Roses rebrà el Calonge al Mas Oliva aquest dissabte vinent, a les cinc de la tarda. L'equip baixempordanès no ha començat bé la temporada: ha perdut en les dues jornades inicials i encara no ha fet cap gol.
