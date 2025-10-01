Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’AE Roses es retroba amb la victòria a la Bisbal

Els de Nelson Hinojosa guanyen per 1 a 2 contra el Bisbalenc, en la primera jornada com a visitants

La celebració del Roses al vestidor.

La celebració del Roses al vestidor. / AE Roses

Roger Illa

Roger Illa

La Bisbal d'Empordà

La primera victòria de l’Agrupació Esportiva Roses en el retorn a Segona Catalana va arribar aquest passat diumenge a la tarda, al camp del Bisbalenc. L’equip entrenat per Nelson Hinojosa va guanyar per 1-2, amb un gol inicial de Ferran Lupiañez (5’) i una segona diana d’Hugo Segovia (65’) que va desfer la igualada dels locals. L’equip rosinc té ara tres punts; en la primera jornada va caure contra un Porqueres que ha guanyat els dos partits que ha jugat.

L'AE Roses rebrà el Calonge al Mas Oliva aquest dissabte vinent, a les cinc de la tarda. L'equip baixempordanès no ha començat bé la temporada: ha perdut en les dues jornades inicials i encara no ha fet cap gol.

L'UCAP de Peralada inaugura el seu primer equip sènior amb tots els honors i l'Escolàpies continua amb bon to

L’AE Roses es retroba amb la victòria a la Bisbal

Yeray Faus, quart a Catalunya i bitllet pel Campionat d’Espanya

Obren un Verkami per crear el primer museu del Whisky de la península Ibèrica a Llançà

Jordi Masquef: “La nova concessió donarà un impuls al Castell de Sant Ferran de Figueres”

La conservadora-restauradora Mercè Roca estudia com reaprofitar els residus de les excavacions al jaciment de Vilanera

Les anxoves del Cap de Creus arriben a París gràcies a la passió d'una peixeteria de Llançà

Julieta de Masdevall: "Nosaltres volem ser l’entitat de referència pel que fa al càncer"

