El Vilafant i el Roses comencen l’any amb bon peu a Segona Catalana

Els dos representants altempordanesos no deixen cap opció al Tordera i al Porqueres, els seus respectius rivals.

La banqueta del Vilafant celebra una acció.

La banqueta del Vilafant celebra una acció. / Bàsquet Vilafant

Roger Illa

Roger Illa

Roses / Vilafant

El Bàsquet Vilafant i el CB Roses, els dos equips altempordanesos que enguany disputen la Segona Catalana, van estrenar la temporada amb dues contundents victòries. El Vilafant no va deixar-li cap opció al Tordera: la bona sortida local ja va obrir una bona escletxa en el marcador que no va deixar d’augmentar fins a un rotund 109 a 44. El Roses també va començar l’any a casa i contra un altre recentment ascendit, el Porqueres. També va mostrar-se molt dominador i va guanyar per 84-59, amb un parcial inicial escandalós de 32 a 4 que no va deixar cap opció al seu rival.

Aquest cap de setmana vinent, el Roses visitarà el Calella, dissabte a tres quarts de sis del vespre. El Vilafant, per la seva banda, no jugarà fins al diumenge 12, a la pista del Torroella.

