Tenis taula
El Tramuntana i el CER l'Escala perden en les seves estrenes de temporada
Tots dos cauen per 4 a 2 a domicili
El CER l'Escala i el Tennis Taula Tramuntana, representants altempordanesos a la Superdivisió masculina i femenina de tenis taula, van perdre en els seus respectius debuts de la temporada. Escalencs i figuerenques van caure a domicili i pel mateix resultat de 4 a 2 en contra.
Va jugar primer el Tennis Taula Tramuntana, divendres al vespre. L’estrena de la temporada va disputar-se a Linares (Jaén), contra el Cliniqas.com. Nikoleta Stefanova i Jeanne Robbes van fer els dos punts del Tramuntana. Totes dues van perdre en el seu segon partit, mentre que Jana Riera va caure en els dos enfrontaments que va disputar.
El CER l’Escala, per la seva banda, va començar la temporada amb mal peu després de caure diumenge contra l’Atlético San Sebastián. L’equip basc, recentment ascendit, però reforçat amb jugadors potents a escala internacional, va començar col·locant-se 2 a 0. Chi-Wei Yeh i Sohan Gilles van guanyar un partit cadascú per igualar a 2, però els locals van sumar els dos darrers punts per acabar imposant-se 4-2 en el global.
