Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera RFEF

La Selecció Catalana Amateur convoca tres jugadors del Peralada i un de l'Escala

Marc Bech, Llorenç Busquets, Master Omar Kanteh i Carles Gallardo són els quatre elegits de procedència altempordanesa per un entrenament previ a la Copa de les Regions de la UEFA

Marc Bech, jugador de l'Escala.

Marc Bech, jugador de l'Escala. / Óscar Pérez del Campo

Roger Illa

Roger Illa

Peralada/l'Escala

La CATUEFA, la Selecció Catalana Amateur, s'ha fixat en els dos equips altempordanesos de Tercera RFEF a l'hora de fer la convocatòria per un entrenament previ a la Copa de les Regions de la UEFA. Fins a quatre jugadors dels dos equips -tres del Peralada i un de l'Escala- disputen, aquest dimarts a les vuit del vespre, un entrenament a Sabadell. Els elegits són el terradenc Marc Bech, per part de l'Escala, i Carles Gallardo, Master Omar Kanteh i Llorenç Busquets per part del Peralada.

L'entrenament d'aquest dimarts estarà dirigit pel nou seleccionador de la CATUEFA, Gerard Roca. Representa una primera presa de contacte entre jugadors i cos tècnic abans de la disputa de la fase estatal de la Copa de la Regions de la UEFA, programada per jugar-se entre el 27 i el 30 de novembre. La llista inclou un total de vint-i-sis jugadors de diversos equips catalans de Tercera RFEF. També ha estat convocat l'extrem banyolí Bamta Bande, jugador del Peralada durant la temporada 2024/2025 i ara futbolista del Manresa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
  2. Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
  3. Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda en un portal del carrer Muralla de Figueres
  4. Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
  5. Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
  6. EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
  7. Els partits s’activen per frenar la sagnia de vots cap a l’extrema dreta a Catalunya
  8. Escudero critica la llei del tabac: 'Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir

La Selecció Catalana Amateur convoca tres jugadors del Peralada i un de l'Escala

La Selecció Catalana Amateur convoca tres jugadors del Peralada i un de l'Escala

El peraladenc Jordi Vilardell fa el doblet i obté un Campionat d’Espanya de rècord

El peraladenc Jordi Vilardell fa el doblet i obté un Campionat d’Espanya de rècord

La UEFA anuncia al Camp Nou el Barça-Olympiakos de Champions del 21 d'octubre

La UEFA anuncia al Camp Nou el Barça-Olympiakos de Champions del 21 d'octubre

El Club Tennis Figueres rep els millors d'Espanya en el Campionat de Catalunya de Tenis en Cadira de Rodes

El Club Tennis Figueres rep els millors d'Espanya en el Campionat de Catalunya de Tenis en Cadira de Rodes

El comitè d'empresa de TV3 denuncia "censura" per un documental de 'Sense ficció'

El comitè d'empresa de TV3 denuncia "censura" per un documental de 'Sense ficció'

El Tramuntana i el CER l'Escala perden en les seves estrenes de temporada

El Tramuntana i el CER l'Escala perden en les seves estrenes de temporada

Neus Guillamet: «Si unim esforç, innovació i compromís, tots hi sortim guanyant»

Neus Guillamet: «Si unim esforç, innovació i compromís, tots hi sortim guanyant»

Vicenç Pagès traça una "història alternativa de la literatura catalana"

Vicenç Pagès traça una "història alternativa de la literatura catalana"
Tracking Pixel Contents