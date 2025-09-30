Tercera RFEF
La Selecció Catalana Amateur convoca tres jugadors del Peralada i un de l'Escala
Marc Bech, Llorenç Busquets, Master Omar Kanteh i Carles Gallardo són els quatre elegits de procedència altempordanesa per un entrenament previ a la Copa de les Regions de la UEFA
La CATUEFA, la Selecció Catalana Amateur, s'ha fixat en els dos equips altempordanesos de Tercera RFEF a l'hora de fer la convocatòria per un entrenament previ a la Copa de les Regions de la UEFA. Fins a quatre jugadors dels dos equips -tres del Peralada i un de l'Escala- disputen, aquest dimarts a les vuit del vespre, un entrenament a Sabadell. Els elegits són el terradenc Marc Bech, per part de l'Escala, i Carles Gallardo, Master Omar Kanteh i Llorenç Busquets per part del Peralada.
L'entrenament d'aquest dimarts estarà dirigit pel nou seleccionador de la CATUEFA, Gerard Roca. Representa una primera presa de contacte entre jugadors i cos tècnic abans de la disputa de la fase estatal de la Copa de la Regions de la UEFA, programada per jugar-se entre el 27 i el 30 de novembre. La llista inclou un total de vint-i-sis jugadors de diversos equips catalans de Tercera RFEF. També ha estat convocat l'extrem banyolí Bamta Bande, jugador del Peralada durant la temporada 2024/2025 i ara futbolista del Manresa.
