El peraladenc Jordi Vilardell fa el doblet i obté un Campionat d’Espanya de rècord
Aixeca el títol gràcies a una nova victòria a la Subida d'Onil, a Alacant
Només una setmana després de proclamar-se campió de Catalunya, el peraladenc Jordi Vilardell ja té el doblet al sarró. El pilot de dinou anys va confirmar el títol del Campionat d’Espanya de Muntanya en la categoria 3. És el guanyador més jove de la història del certamen.
Vilardell va aconseguir el Campionat a Onil, a Alacant, on va quedar primer de la Subida Internacional 2025. Pilotant el seu Demon Car R32 EVO, ha obtingut diversos rècords en les diversos proves disputades, l'últim a la prova d'Onil.
