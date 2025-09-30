Tribunals
La fiscalia acusa Bartomeu d’ometre “els deures de diligència i lleialtat” en la gestió del patrimoni del Barça
La denúncia de la fiscalia va dirigida en total contra 11 persones, a les quals se’ls acusa d’administració deslleial i haver ocasionat un perjudici a l’entitat d’uns 13 milions d’euros
J. G. Albalat
La Fiscalia de Barcelona acusa l’expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu d’ometre "els deures de diligència i lleialtat en la gestió d’un patrimoni" del club "que li era aliè, usurpant a més una capacitat de decisió que corresponia a la Junta Directiva, a qui hauria ocultat la realitat dels aspectes de les operacions" investigades, segons la denúncia a què ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. El jutjat que instrueix el procés judicial ha citat a declarar per ara l’exmandatari. El delicte que li atribueix l’acusació pública és d’administració deslleial. El presumpte perjudici ocasionat és de 13 milions d’euros, molt inferior a la quantitat global que es desprenia de l’auditoria encarregada per l’actual president del club, Joan Laporta, que era d’uns 30 milions.
S’investiga l’exconseller delegat del club Óscar Grau (també imputat al Barçagate) i l’excap del gabinet jurídic Román Gómez Ponti, a més d’altres exdirectius del Barça, l’exvicepresident esportiu Jordi Mestre, l’ex CEO Ignacio Mestre i l’advocat José Ángel González Franco, però l’acció de la fiscalia va dirigida en total contra 11 persones, entre ells el que era director financer del club, Francisco Shoroeder Quijano, Jordi Moix, comissionat de l’Espai Barça i el seu ‘property manager’, Xavier Gómez, així com a intermediaris del món del futbol i Domingo Goenaga Campmany, president d’honor de la Fundació del Club Esportiu Laietà.
Les operacions
Les operacions sota la lupa dels investigadors són: el fitxatge del jugador brasiler Malcom, davanter que prestava els seus serveis professionals per al Club FC Girondins de Bordeus, les minutes que el club va pagar a l’advocat González Franco pel cobrament d’1,7 milions d’euros (es va pagar en dos anys) per tancar l’acord que l’entitat va arribar amb la fiscalia i l’Agència Tributària per l’impagament d’impostos en el fitxatge de Neymar, cosa que va suposar un estalvi per a l’entitat, i desemborsament d’1,5 milions d’euros d’indemnització al Club Esportiu Laietà per unes suposades molèsties per les obres del Mini Estadi.
En la denúncia no es fa referència a una suposada comissió que va cobrar l’advocat pel fitxatge de Griezmann. En la denúncia, la fiscalia proposava la declaració com a testimonis d’altres exdirectius del FC Barcelona i de l’Espai Barça, tot i que encara no estan citats pel jutjat perquè prestin declaració.
