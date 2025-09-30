Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primera Catalana

El Figueres es refà amb una primera victòria a Vilatenim

Júlia Soler i Laia Palomeras fan un gol a cada meitat contra el Vic Riuprimer

La rotllana figuerenca prèvia al partit contra el Vic.

La rotllana figuerenca prèvia al partit contra el Vic. / UEF

Roger Illa

Roger Illa

Vilatenim

Després d’una mala primera jornada en la qual va rebre una important golejada al camp de l’Hospitalet, el sènior femení del Figueres va recuperar les bones sensacions amb una primera victòria a casa. L’equip va vèncer el Vic Riuprimer amb un gol a cada meitat i es col·loca amb tres punts a la classificació.

La Unió va agrair un gol matiner de Júlia Soler que va posar les figuerenques al capdavant des de ben aviat (2’) Soler va aprofitar una passada llarga i va definir molt bé davant la portera rival. Amb el marcador a favor, el conjunt dirigit per Pau Téllez va firmar una bona actuació i va rematar el partit a la segona meitat, en el minut 67. El segon gol el va fer Laia Palomeras, que estrena així el seu recompte golejador en aquesta nova temporada. Palomeras va pressionar la portera vigatana i li va robar la cartera per fer el 2-0.

Notícies relacionades i més

El diumenge vinent (16:30h), el Figueres visita Mataró per enfrontar-se a una UD Cirera que també suma tres punts a la classificació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents