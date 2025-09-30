Primera Catalana
El Figueres es refà amb una primera victòria a Vilatenim
Júlia Soler i Laia Palomeras fan un gol a cada meitat contra el Vic Riuprimer
Després d’una mala primera jornada en la qual va rebre una important golejada al camp de l’Hospitalet, el sènior femení del Figueres va recuperar les bones sensacions amb una primera victòria a casa. L’equip va vèncer el Vic Riuprimer amb un gol a cada meitat i es col·loca amb tres punts a la classificació.
La Unió va agrair un gol matiner de Júlia Soler que va posar les figuerenques al capdavant des de ben aviat (2’) Soler va aprofitar una passada llarga i va definir molt bé davant la portera rival. Amb el marcador a favor, el conjunt dirigit per Pau Téllez va firmar una bona actuació i va rematar el partit a la segona meitat, en el minut 67. El segon gol el va fer Laia Palomeras, que estrena així el seu recompte golejador en aquesta nova temporada. Palomeras va pressionar la portera vigatana i li va robar la cartera per fer el 2-0.
El diumenge vinent (16:30h), el Figueres visita Mataró per enfrontar-se a una UD Cirera que també suma tres punts a la classificació.
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Broma pesada' a la Font Lluminosa de Figueres
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”