Tenis

El Club Tennis Figueres rep els millors d'Espanya en el Campionat de Catalunya de Tenis en Cadira de Rodes

Jakub Dominik Bukala guanya el títol individual

Jakub Dominik Bukala, campió individual.

Jakub Dominik Bukala, campió individual. / Cedida

Redacció

Redacció

Figueres

El Club Tennis Figueres va acollir la disputa del XXXIV Campionat de Catalunya de Tenis en Cadira de Rodes. La prova, puntuable en el circuit nacional del màxim nivell de la disciplina, va tenir diversos dels millors classificats en el rànquing espanyol.

Els campions de dobles.

Els campions de dobles. / Cedida

El polonès Jakub Dominik Bukala va aixecar el títol individual. Va guanyar en tres sets en una disputada final contra Francesc Tur Blanch (6-4/4-6/6-2). El trofeu de la categoria de dobles se'l van endur Francesc Prat i Jorge Iglesias com a campions dels dobles. Van haver d'arribar al super-tie-break contra Víctor Marcén i Francesc Tur (6-2/4-6/10-7).

