Tenis
El Club Tennis Figueres rep els millors d'Espanya en el Campionat de Catalunya de Tenis en Cadira de Rodes
Jakub Dominik Bukala guanya el títol individual
El Club Tennis Figueres va acollir la disputa del XXXIV Campionat de Catalunya de Tenis en Cadira de Rodes. La prova, puntuable en el circuit nacional del màxim nivell de la disciplina, va tenir diversos dels millors classificats en el rànquing espanyol.
El polonès Jakub Dominik Bukala va aixecar el títol individual. Va guanyar en tres sets en una disputada final contra Francesc Tur Blanch (6-4/4-6/6-2). El trofeu de la categoria de dobles se'l van endur Francesc Prat i Jorge Iglesias com a campions dels dobles. Van haver d'arribar al super-tie-break contra Víctor Marcén i Francesc Tur (6-2/4-6/10-7).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda en un portal del carrer Muralla de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els partits s’activen per frenar la sagnia de vots cap a l’extrema dreta a Catalunya
- Escudero critica la llei del tabac: 'Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir
El Club Tennis Figueres rep els millors d'Espanya en el Campionat de Catalunya de Tenis en Cadira de Rodes
Neus Guillamet: «Si unim esforç, innovació i compromís, tots hi sortim guanyant»
Amb la col.laboració de BBVA
Arriba la Setmana Cultural de Navata del 4 al 12 d’octubre
Contingut patrocinat