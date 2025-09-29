Tercera RFEF
El Peralada s'espolsa els mals records contra el Mollerussa (1-2)
L'equip xampanyer guanya al camp de l'únic equip contra qui va perdre els dos partits de la temporada passada, amb gols de Rami i Aleja
Aquest diumenge al migdia el Peralada va tornar a guanyar lluny del Municipal. L'equip d'Àlex Marsal va vèncer el Mollerussa per 1 a 2, amb dos cops gairebé consecutius a l'equador de la segona meitat. És la segona victòria xampanyera en dos partits a domicili. Serveix per treure's de sobre els mals records de la temporada passada, en la qual el Mollerussa va ser l'únic equip que va guanyar els dos partits contra els blanc-i-verds.
El sempre combatiu Mollerussa va arribar a la quarta jornada sense haver guanyat. Davant l'afició local, els urgellencs van començar forts i decidits a encetar el recompte de victòries. L'empenta del Mollerussa va obligar el Peralada a fer-se fort al darrere i Arnau Fàbrega, indiscutible a la porteria altempordanesa, va estar inspirat per evitar les ocasions rivals més clares. El partit va arribar a la mitja part amb 0 a 0 i, a partir de llavors, el Peralada va poder fer un pas endavant.
El premi del gol va arribar en el minut 66. Rami, que en el seu segon any a Peralada està jugant en posicions més avançades, va superar el porter rival gràcies a un xut des de fora de l'àrea. I no feia ni cinc minuts del primer cop quan el gironí va ser protagonista de nou: va forçar un penal en una jugada individual i Aleja el va transformar. Amb 0 a 2 els d'Àlex Marsal van encarrilar el partit. El Mollerussa va reduir distàncies abans del minut 80, a peus d'Alpha, però el Peralada va saber patir per endur-se una cobejada victòria de terres lleidatanes.
Amb els tres punts del diumenge, el Peralada ja en suma set, encadena tres partits sense perdre i ja voreja el play-off. Ara, l'assignatura pendent dels de l'Alt Empordà passa per guanyar el primer partit de la temporada a casa. La primera oportunitat la tindrà aquest diumenge vinent a les cinc, contra el Vilassar de Mar.
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Broma pesada' a la Font Lluminosa de Figueres
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà