Primera Catalana
El Figueres repeteix victòria en el derbi empordanès contra el Torroella
Ot Agné fa l'únic gol del partit en el minut 59.
El Figueres ha començat la lliga com volia, amb un sis de sis. Per fer-ho, ha alternat una golejada amb clara superioritat, en la primera jornada contra el Premià, i una victòria patida i ajustada. Aquest diumenge els d'Hèctor Simón van vèncer en el derbi altempordanès contra el Torroella (0-1).
El duel es va resoldre per la mínima, amb un solitari gol d'Ot Agné. El migcampista figuerenc està estenent el bon estat de forma de la segona volta de la temporada passada, i ha marcat en els dos primers partits de lliga. El gol contra el Torroella va arribar en el minut 59', quan Agné va atacar la profunditat i va aprofitar una passada a l'espai de Xavi Ferrón. La Unió venia d'una primera part de poc moviment a les àrees i, un cop ja manava en el marcador, va saber arremangar-se les mànigues per mantenir l'avantatge. Els del Baix Empordà van pressionar durant els darrers minuts. Van comptar amb més d'una ocasió clara per fer l'1 a 1, però, finalment, el Figueres va mantenir el resultat favorable.
Amb el sis de sis inicial, la Unió colidera la taula amb sis gols a favor i cap en contra -cap altre equip ha aconseguit dues porteries a zero en aquest inici de lliga. Aquest dissabte a la tarda arriba un nou repte a casa: el Banyoles, amb diversos exjugadors unionistes, visita Vilatenim a les quatre. Els del Pla de l'Estany venen de sumar els seus primers tres punts després d'una victòria ajustada contra el Tossa.
