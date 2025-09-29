Primera Catalana
L’Adepaf estrena el projecte amb una lluitada victòria contra el Farners (66-71)
Els figuerencs guanyen a domicili en el primer partit de Marc Delemus a la banqueta
L’Adepaf va tenir una bona posada en escena a Primera Catalana. L’equip entrenat per Marc Delemus va estrenar la temporada a Santa Coloma de Farners, contra el CB Farners, i va guanyar per cinc punts de diferència (66-71).
L’inici figuerenc va ser molt bo, marcat per un bon encert exterior que va col·locar un 9 a 20 en el minut sis del primer quart. Els locals van entrar en el partit i van posar-se a dos punts en un bon parcial, però l’Adepaf va tornar a escapar-se. La dinàmica va allargar-se durant els quaranta minuts: l'Adepaf va escapar-se breument en diverses ocasions, però el Farners va saber tornar a entrar en el partit i evitar que els visitants sentenciessin el matx abans d'hora. Tot i això, els de Marc Delemus no van perdre en cap moment la posició capdavantera en el marcador i van acabar tancant l'últim quart amb els cinc punts definitius de diferència.
El següent partit de l'Adepaf serà aquest diumenge a casa (17:45h), contra el Palamós.
