Entrevista
Marc Delemus, entrenador: "L'Adepaf té prestigi per estar a categories més altes i volem treballar en aquesta direcció"
"Quan agafo un equip, no m'interessa tant la categoria com ho fa el projecte"
"Crec que un entrenador, més que tenir un estil propi, ha de tenir la capacitat d'adaptar-se a l'entorn que té i al roster del qual disposa"
El nou líder del Club Bàsquet Adepaf té cinquanta-vuit anys i fa més de mitja vida -un total de trenta-una temporades- que entrena primers equips, la majoria dels quals de la demarcació de Girona. Amb el Quart va arribar a pujar a la llavors anomenada Lliga EBA. Amb el Tordera femení, fa poc més de dos anys, va proclamar-se campió de Catalunya. El currículum avala la idea d'un tècnic que, des del seu rol i la seva pissarra, buscarà complir l'objectiu de club de tornar a Copa Catalunya per la via més ràpida possible.
Com se li presenta l'oportunitat d'entrenar l'Adepaf, i què és el que més l'atreu de la proposta?
Tinc una trajectòria molt àmplia, ja fa més de trenta anys que estic entrenant sèniors masculins i femenins, i molts d'ells són de Girona. Un dels clubs de referència i que sempre he tingut com a opció per a treballar és l'Adepaf. L'opció se'm va presentar perquè l'Oriol Rabert, el president, ja feia anys que tenia ganes que vingués a Figueres. L'any passat vam estar a punt d'arribar a un acord, però finalment no va poder ser. Aquest any sí que s'ha donat.
Amb l'Adepaf sempre hi ha tingut relació de rivals quan ha entrenat altres equips de la zona de Girona.
Sí. Conec l'Oriol perquè, quan ell entrenava l'Adepaf dels Vallmajó a Copa Catalunya, jo estava al Club Bàsquet Quart, on vaig estar uns set anys en els quals vam pujar fins a Lliga EBA. Vam trobar-nos diverses temporades i va ser llavors quan va néixer un respecte mutu. A ell li agrada la meva manera de treballar i d'enfocar els equips que dirigeixo, i sempre hem anat mantenint la relació fins que ha sorgit l'oportunitat de treballar junts.
Arriba en una temporada en la qual l'equip acaba de descendir i torna a Primera Catalana.
Sempre que he agafat un equip tampoc m'ha importat massa la categoria. Ja he tingut l'oportunitat d'entrenar en categoria nacional, tant en masculí com en femení. No m'interessa tant la categoria com ho fa el projecte. El que em va captivar van ser les ganes de l'Oriol (Rabert) i en Pere Pla, les dues persones amb qui he tingut reunions per firmar, i el fet que l'equip tingués molta gent de les comarques. Volia una plantilla amb identitat, no un equip mercenari amb jugadors que hi són només un any i que no tenen cap sentiment de club. Vaig veure que la base de la nostra plantilla era gent d'aquí o gent completament integrada.
"A l'Oriol Rabert li agrada la meva manera de treballar i d'enfocar els equips que dirigeixo, i sempre hem anat mantenint la relació fins que ha sorgit l'oportunitat de treballar junts"
Quin objectiu competitiu es marquen?
L'objectiu és clarament el d'assolir l'ascens, crec que l'Adepaf té prou prestigi per estar a categories més altes i en això estem totalment alineats amb tothom dins el club. Volem treballar en aquesta direcció. Després ja sabem que les temporades són llargues i que s'ha de treballar i competir bé.
La plantilla és bastant similar a la de la temporada passada: té un nucli marcadament altempordanès i es podria dir, fins i tot, figuerenc.
Exactament, això em posa molt content i crec que s'està notant en aquestes primeres setmanes d'entrenament. De fet, els dos fitxatges provinents del Vilafant, en Ricard Heras i en Pere Cristina, o ja havien jugat aquí o havien compartit equip i coneixien altres jugadors de la plantilla. També hem pogut incorporar en Guillem Díaz i en Guillem Cuadrado, que ja havien estat molt temps al club. Hi ha un nucli de comarca que ens ha de donar un plus; les temporades són llargues i a vegades passes moments complicats, i llavors és quan necessites una molt bona unió. Estic veient molt bon ambient, i una combinació entre gent veterana i jove que, si som capaços d'aconseguir fer-ne un sofregit que rutlli bé, podem ser un equip molt divertit.
"L'objectiu és clarament el d'assolir l'ascens; després, ja sabem que les temporades són llargues i que s'ha de treballar i competir bé"
Parla de diversió. Quin joc li agradaria tenir, quins són els punts claus dels seus equips?
A mi m'agrada jugar de manera ràpida, crec que és molt important, sobretot en el bàsquet actual. S'ha d'intentar jugar el mínim possible en cinc contra cinc. Per fer-ho necessites dues coses: tenir un atac ordenat, cosa que et permet tenir un control per treballar bé en defensa, i ser ric tàcticament en defensa. També m'agrada aprofitar les característiques dels jugadors que tinc. Quan he tingut un pivot molt gran he jugat d'una manera, quan n'he tingut de més mòbils, he jugat d'una altra. Crec que un entrenador, més que tenir un estil propi, ha de tenir la capacitat d'adaptar-se a l'entorn que té i al roster del qual disposa.
En essència proposa, entre altres coses, defensar a partir de l'ordre ofensiu.
Correcte, és fer una mica la inversa. Si ataco bé podré defensar, si ataco malament tindré pèrdues de pilota constants, m'agafaran al contraatac... Em costarà tenir una bona defensa.
"M'agrada jugar de manera ràpida, crec que és molt important, sobretot en el bàsquet actual"
M'ha dit que a la pretemporada ha vist bones sinergies entre jugadors. Com està adaptant-se l'equip al seu estil de joc?
Sempre soc sincer: està costant. És un equip amb talent, però jo soc una mica particular en la manera de treballar i de moment encara està costant que els jugadors la segueixin. A banda, hi ha un parell de jugadors que estudien a Barcelona i només poden venir el divendres, un altre que pot venir una setmana sí, una setmana no... Això ho dificulta tot una mica, perquè a la pretemporada hi ha molta càrrega física, però també tàctica, de conceptes ofensius i defensius... Com que m'agrada molt la variant tàctica, tanta informació a vegades col·lapsa el jugador. Pel que fa als partits, hem jugat quatre amistosos i n'hem guanyat tres; només vam perdre el primer, quan portàvem tres entrenaments. Es veuen avenços, es veu que l'equip comença a agafar la idea de joc de mica en mica.
Fa molts anys que entrena per la zona de Girona i coneixerà perfectament molts dels equips que es trobaran a la lliga.
Aquest cop felicito la Federació perquè han fet una molt bona Primera Catalana: un grup amb sentit i on hi ha absolutament tots els equips gironins. S'ha reunit el Palamós, el Sant Feliu, el Blanes, l'Arbúcies, el CESET, nosaltres... Ens coneixem bé i és més vistós per la rivalitat i el xup-xup que es crea dins de Girona. Veig una lliga complicada, els rivals s'estan reforçant. Per noms, crec que destaca el Cabrera, han fet un equipàs amb jugadors que han estat a categories altes. Després, el filial del Mataró, amb nois joves... Preveig una lliga igualada, sense un favorit clar tret del Cabrera. Crec que nosaltres hauríem de ser a dalt i entre els quatre primers. I un cop siguem allà, si es fan les coses bé, intentar lluitar pel campionat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- L’especulació sense límits a la finca de la Sala Edison de Figueres
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Casa devant del mar a Cadaqués
- La pastissera de l'Empordà que cerca en receptaris medievals per reinventar la cuina d'avui
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l