Tercera RFEF
L'Escala regala al Nou Miramar un èpic empat contra el líder
Sanku, de cap, iguala el tardà gol de l'Hospitalet i desferma l'eufòria local
Aquest vespre, l'Escala i l'Hospitalet han empatat a un gol al Nou Miramar. Els anxovers han fet un partit excel·lent contra el líder de la categoria, han anat creixent en volum de joc i en ocasions i, en l'últim instant del partit, han trobat el merescut premi del gol. Pocs minuts abans, també en el temps afegit, els barcelonins havien fet un primer cop que semblava decisiu. Ha estat un punt just i treballadíssim de l'Escala, i un incentiu que demostra que té armes contra qualsevol rival de la categoria.
Molta intensitat, poc perill
L'Hospitalet ha sortit amb ganes de mostrar des del primer moment perquè és el líder. Els riberencs s'han establert en camp contrari, si bé no han arribat a tenir cap ocasió clara. L'Escala, al seu torn, ha anat entrant dins el matx amb el pas dels minuts, guanyant pilota i començant a intimidar al mateix temps. El primer intercanvi clar de cops ha hagut d'esperar fins al minut 21. Xevi Germán ha aprofitat una assistència de Youssef per definir davant Aliaga, però el linier ha anul·lat el que hauria estat el primer gol de l'Escala per fora de joc del torroellenc. En la jugada immediatament posterior, però a l'altra porteria, Flavio s'ha plantat sol davant Jona i la seva vaselina ha sortit prop del pal.
Els rols inicials dels dos equips s'han anat capgirant a mesura que han passat els minuts. L'Escala ha assumit la possessió i l'Hospi ha preferit esperar a camp propi, fent ús de la pilota llarga per atacar. Tot i la intensitat dels duels i l'escalfor d'un partit que no ha tardat a veure targetes grogues, els dos porters no han hagut de patir en el que quedava de primera meitat.
El segon temps, una altra història
L'Hospitalet hauria pogut avançar-se quan només s'havien jugat pocs segons de la segona part. Flavio, de nou, ha cuinat una ocasió claríssima amb un retall dins l'àrea i un xut que ha impactat de ple amb el primer pal i ha anat fora. L'Escala s'ha salvat d'un gol que hauria suposat un cop matiner. Però ha estat un avís suficient per a uns anxovers que han despertat ràpidament. Josu ho ha provat de lluny, primer, i Sanku ha fregat la diana amb una rematada des de dins l'àrea a centrada de Youssef. L'associació entre els dos homes més avançats de l'esquema de David Gurillo està sent un maldecap per les defenses rivals en aquests primers partits de Tercera RFEF.
L'Hospi, per la seva banda, ha continuat sent incisiu des del joc directe. Als voltants del minut 20 del segon temps, Buba ha rematat de cap una centrada lateral i s'ha tornat a trobar amb el mateix pal que li havia negat el gol al seu equip uns minuts abans. Jona ha salvat més tard una rematada a boca de canó i un xut llunyà i Youseff, en una jugada teixida amb Sanku -amb qui, si no?- ha quedat a centímetres d'obrir la llauna. La tònica d'intercanvi de cops ha seguit ben viva fins al final. El partit ha canviat diametralment respecte als primers quaranta-cinc minuts: si llavors els porters havien tingut poca feina, la urgència d'uns i altres -tots dos, demostrant una gran valentia- ha fet perillar de valent les porteries.
La bogeria del temps afegit
Semblava que el partit s'encaminava al zero a zero, però l'Hospi ha repetit el mateix guió que ja va haver-hi al Nou Miramar la temporada passada. Un còrner ha dut a una pilota morta fora l'àrea, el tímid xut de l'Hospitalet ha rebotat en la cama de Castillo i, amb molta sort, la pilota ha canviat de direcció fins a entrar en càmera lenta a la porteria. Restaven alguns minuts del temps afegit i l'Escala no estava disposat a deixar-ho de provar. I el futbol ha estat just amb els de David Gurillo quan, en l'última ocasió del matx, Marc Gelmà ha posat un caramel dins l'àrea i Sanku, de cap, ha superat Aliaga. L'1-1 ha desfermat l'eufòria escalenca.
El frenètic empat amb el líder dona ales a l'Escala després de la derrota a Manresa. L'equip anxover pot competir amb tothom, fins i tot amb els conjunts cridats a lluitar per l'ascens. Els del Nou Miramar, si no canvia res, tenen arguments per lluitar per tot. El següent assalt el tindran a Vic, diumenge que ve a les dotze del migdia.
