Futbol
Lamine Yamal anuncia la seva reincorporació a l’equip: "He tornat"
Serà probablement en el partit contra la Reial Societat quan el futbolista de Mataró reaparegui sobre la gespa de cara a poder arribar en plenes condicions al partit de Champions de dimecres contra el PSG (21.00 hores)
Begoña González
Ha sigut el mateix Lamine Yamal qui ha anunciat la seva tornada. "He tornat", ha publicat el número 10 del FC Barcelona en un stories d’Instagram. La seva lesió al pubis l’havia mantingut fora del camp en els últims partits però s’espera que torni a estar en plena forma per al partit contra el PSG de dimecres vinent.
Yamal ha compartit un vídeo amb un recopilatori dels seus millors moments sobre el qual ha escrit "Hey. I’m Back". La notícia que ha donat el mateix jugador ha sigut rebuda amb il·lusió pels culers, que estan acusant la seva absència en els últims quatre partits contra el València (6-0), el Newcastle (1-2), el Getafe (3-0) i l’Oviedo (1-3). Ara, serà probablement en el partit davant la Reial Societat quan el futbolista de Mataró reaparegui sobre la gespa de cara a poder arribar en plenes condicions al partit de Champions de dimecres contra el PSG (21.00 hores).
La lesió de Lamine, que aquest dilluns va ser guardonat amb el premi Kopa per segon any consecutiu, va ressuscitar novament el debat del desgast de les seleccions en els jugadors. El tècnic blaugrana Hansi Flick va comparèixer indignat poc abans del partit contra el València, el primer dels que es va perdre el futbolista, perquè Luis de la Fuente "no havia cuidat el futbolista". "Se’n va anar amb dolors a la selecció i va jugar 73 i 79 minuts", va dir l’entrenador del Barça, indignat pel tracte –o la falta de tracte– dispensat a Lamine Yamal.
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Casa devant del mar a Cadaqués
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- L’especulació sense límits a la finca de la Sala Edison de Figueres
- La pastissera de l'Empordà que cerca en receptaris medievals per reinventar la cuina d'avui