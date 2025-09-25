Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tenis taula

Revolució internacional del Tennis Taula Tramuntana 2025/2026

L'equip, que aquest divendres juga la primera jornada de Superdivisió, es reforça amb cinc noms -quatre d'ells, d'altres països europeus

Foto d'arxiu de Nikoleta Stefanova.

Foto d'arxiu de Nikoleta Stefanova. / FITET

Roger Illa

Roger Illa

Figueres

El Tennis Taula Tramuntana afronta una nova temporada a la Superdivisió espanyola femenina. Per buscar una nova permanència a la màxima categoria, el club figuerenc aposta per una plantilla de set noms. Només continuaran dues palistes respecte a la temporada passada, i entre les cinc novetats hi ha quatre jugadores internacionals. L'equip debutarà a la lliga aquest divendres 26 de setembre a les set del vespre, a la pista del Cliniqas.com de Linares (Jaén).

Base catalana

La figuerenca Jana Riera, la cara més visible de l'entitat, renova un any més amb l'equip. Riera va ser la jugadora que més partits va completar durant la temporada 2024/2025: va estar present en dinou de les vint-i-dues jornades, va disputar trenta-un partits i va tenir un 35% de victòries. L'acompanyarà la vallesana Mireia Peretó. L'ex del Ripollet complirà el seu segon curs amb el primer equip figuerenc. La temporada passada va jugar deu partits a Superdivisió, entre els quals va sumar tres victòries.

Hi haurà una catalana més a la plantilla, la també vallesana Mariona Munné. La jugadora de Sant Cugat té només dinou anys, serà la membre més jove de l'equip i és una de les promeses més destacades del tenis taula català. Tot i la seva edat, ja ha disputat tres temporades a Superdivisió amb la UE Sant Cugat. Durant la 2024/2025 va acumular un total de trenta partits amb el club, que va descendir com a últim classificat.

Un servei de Mariona Munné amb el Sant Cugat.

Un servei de Mariona Munné amb el Sant Cugat. / RFETM

Experiència internacional

A més de la base catalana, s'afegeixen quatre peces internacionals a la llista de fitxatges del Tramuntana. El reforç més jove és el de la francesa Jeanne Robbes, de vint anys. La resta d'incorporacions aportaran veterania i experiència a la plantilla. La sueca Matilda Maria Ekholm, de quaranta-tres anys, i la italobúlgara Nikoleta Stefanova, de quaranta-un, seran les dues peces més reconegudes de l'equip. Totes dues han disputat els Jocs Olímpics, compten amb més de vint anys de trajectòria i acumulen títols en diverses lligues internacionals. Ekholm, disset cops campiona de la màxima categoria dels Estats Units, ha arribat a estar entre les vint millors palistes del rànquing mundial. Tant Ekholm com Stefanova han jugat anteriorment a la Superdivisió espanyola. Finalment, la gal·lesa Charlotte Carey de vint-i-nou anys i el fitxatge de la qual es coneix des del passat juny, serà la peça final d'un Tramuntana especialment internacional.

Matilda Ekholm, en una foto del 2017.

Matilda Ekholm, en una foto del 2017. / Wikipedia

Amb aquests set noms, el sènior femení intentarà aconseguir una nova permanència a l'elit estatal. El Tramuntana va haver de patir especialment per aconseguir-ho la temporada passada: va ser novè, marcant la permanència i empatant a punts amb l'Irun Leka Enea, que sí que va baixar a Divisió d'Honor.

