Rem
L'equip de rem dels Estats Units s'entrena a la badia de Roses durant aquesta setmana
Aquest dimecres es va fer la recepció oficial del grup a l'Ajuntament
L'equip de rem de mar dels Estats Units realitza, durant aquesta setmana, una estada d'entrenament al GEN Roses. El grup, format per quatre remers i el seu entrenador, s'exercita fins aldiumenge a la badia de Roses. Combinen sessions d'entrenament al mar amb el treball físic complementari, amb el suport tècnic del Grup d'Esports Nàutics.
Aquest dimecres, l'Ajuntament de Roses va fer la recepció oficial de l'equip nord-americà. L’alcalde, Josep Maria Martínez, i el regidor d’Esports, Miguel Muñoz, van donar la benvinguda als esportistes. Muñoz va remarcar que "l'objectiu de l’equip de govern és posar Roses de cara al mar, i la visita de l’equip nacional de rem de mar dels Estats Units és una aposta més per consolidar-se com a destinació esportiva de referència". El regidor també va explicar que "s'està treballant per portar més esportistes d’elit a entrenar a Roses".
