Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rem

L'equip de rem dels Estats Units s'entrena a la badia de Roses durant aquesta setmana

Aquest dimecres es va fer la recepció oficial del grup a l'Ajuntament

La recepció de l'equip nord-americà a l'Ajuntament de Roses.

La recepció de l'equip nord-americà a l'Ajuntament de Roses. / AJ Roses

Roger Illa

Redacció

Roses

L'equip de rem de mar dels Estats Units realitza, durant aquesta setmana, una estada d'entrenament al GEN Roses. El grup, format per quatre remers i el seu entrenador, s'exercita fins aldiumenge a la badia de Roses. Combinen sessions d'entrenament al mar amb el treball físic complementari, amb el suport tècnic del Grup d'Esports Nàutics.

Aquest dimecres, l'Ajuntament de Roses va fer la recepció oficial de l'equip nord-americà. L’alcalde, Josep Maria Martínez, i el regidor d’Esports, Miguel Muñoz, van donar la benvinguda als esportistes. Muñoz va remarcar que "l'objectiu de l’equip de govern és posar Roses de cara al mar, i la visita de l’equip nacional de rem de mar dels Estats Units és una aposta més per consolidar-se com a destinació esportiva de referència". El regidor també va explicar que "s'està treballant per portar més esportistes d’elit a entrenar a Roses".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents