Tenis
El Club Tennis Figueres acull el Campionat de Catalunya de cadira de rodes
La prova es disputa entre el dimecres i el dissabte d'aquesta setmana i comptarà amb diversos dels millors jugadors espanyols
Una vintena de jugadors se citen, entre dimecres 24 i dissabte 27 de setembre, a les pistes del Club Tennis Figueres per la disputa del Campionat de Catalunya de cadira de rodes. La prova puntua per la Lliga Mapfre, la màxima categoria estatal.
Els partits es jugaran durant els matins i la final serà dissabte a les dotze. Entre els candidats hi haurà diversos jugadors en el top-10 espanyol, com Mario Roque, tercer, o Dominik Bukala, quart. La resta de participants pertanyen a les trenta millors posicions del rànquing. El trofeu repartirà tres mil euros en premis i Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tenis, assistirà a la cita.
