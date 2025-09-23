Motor
El peraladenc Jordi Vilardell guanya el Campionat de Catalunya i té el d'Espanya a tocar
Ho fa amb una jornada de marge i després de liderar les sis proves disputades
El pilot peraladenc Jordi Vilardell, de dinou anys, s’ha proclamat campió de Catalunya de Muntanya. A bord del seu monoplaça Demoncar R32 EVO, i en la categoria CM+, Vilardell ha guanyat les sis curses que ha disputat i en totes elles ha trencat rècords. Amb els cent cinquanta punts obtinguts en les sis curses, Jordi Vilardell ja n’ha fet prou per poder celebrar la victòria en el Campionat de Catalunya amb una prova encara per disputar.
L’altre repte que encara ha de concloure aquesta temporada és el del Campionat d’Espanya. A falta també d’una cursa, Vilardell lidera la classificació general. La competició es resoldrà aquest cap de setmana vinent, entre el 27 i el 28 de setembre, a Onil, Alicante.
