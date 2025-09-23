Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Actualitat blaugrana

Laporta pressiona l'Ajuntament per reobrir ja el Camp Nou: “La pilota està a la seva teulada”

El president blaugrana assegura que “La Liga, la UEFA i tots ens diuen que ja es pot jugar a l'Estadi”

Joan Laporta.

Joan Laporta. / EP

Albert Guasch

Barcelona

Avui és dia de molt moviment al voltant del Camp Nou i la seva reobertura. D'una banda, el club ensenyarà als mitjans de comunicació l'estat de l'estadi per demostrar, en paraules de Joan Laporta, que "ja es pot jugar amb seguretat per a tots". A la tarda l'Ajuntament ha convocat també els mitjans per oferir novetats rellevants sobre l'estadi en obres. Paral·lelament, hi haurà una nova visita tècnica municipal a l'Estadi. I per obrir boca de la jornada, el president del FC Barcelona ha comparegut a Rac 1 i Catalunya Ràdio per pressionar el Consistori. "No vull posar pressió a l'Ajuntament però tenen la pilota a la seva teulada. Com més aviat ens donin la llicència de primera ocupació, abans podrem anar-hi. Necessitem tornar com més aviat millor".

Laporta ha revelat que el FC Barcelona ha presentat finalment el Certificat de Final d'Obra de la fase 1A, la que permetria obrir Tribuna i Gol Sud per a 27.000 espectadors. "Hem seguit amb la normativa i estan presentats els certificats pertinents i totes les subsanacions que se'ns han demanat. El Camp Nou està per jugar. Ho ha dit la Liga i la UEFA i ens ho diuen tots", ha declarat.

Laporta, que ha tornat a les cinc del matí a Barcelona procedent de París, de la gala de la Pilota d'Or amb tota l'expedició blaugrana, ha assenyalat que en funció del que es digui a la reunió amb els tècnics municipals, "decidirem si el partit contra la Real Sociedad es juga al Camp Nou, al Johan Cruyff o Montjuïc. Tot apunta que serà a l'estadi olímpic perquè el dimecres també hi tenim el partit contra el PSG de Champions. Però si podem tornar al Camp Nou aquest diumenge millor".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents