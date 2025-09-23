Actualitat blaugrana
Laporta pressiona l'Ajuntament per reobrir ja el Camp Nou: “La pilota està a la seva teulada”
El president blaugrana assegura que “La Liga, la UEFA i tots ens diuen que ja es pot jugar a l'Estadi”
Albert Guasch
Avui és dia de molt moviment al voltant del Camp Nou i la seva reobertura. D'una banda, el club ensenyarà als mitjans de comunicació l'estat de l'estadi per demostrar, en paraules de Joan Laporta, que "ja es pot jugar amb seguretat per a tots". A la tarda l'Ajuntament ha convocat també els mitjans per oferir novetats rellevants sobre l'estadi en obres. Paral·lelament, hi haurà una nova visita tècnica municipal a l'Estadi. I per obrir boca de la jornada, el president del FC Barcelona ha comparegut a Rac 1 i Catalunya Ràdio per pressionar el Consistori. "No vull posar pressió a l'Ajuntament però tenen la pilota a la seva teulada. Com més aviat ens donin la llicència de primera ocupació, abans podrem anar-hi. Necessitem tornar com més aviat millor".
Laporta ha revelat que el FC Barcelona ha presentat finalment el Certificat de Final d'Obra de la fase 1A, la que permetria obrir Tribuna i Gol Sud per a 27.000 espectadors. "Hem seguit amb la normativa i estan presentats els certificats pertinents i totes les subsanacions que se'ns han demanat. El Camp Nou està per jugar. Ho ha dit la Liga i la UEFA i ens ho diuen tots", ha declarat.
Laporta, que ha tornat a les cinc del matí a Barcelona procedent de París, de la gala de la Pilota d'Or amb tota l'expedició blaugrana, ha assenyalat que en funció del que es digui a la reunió amb els tècnics municipals, "decidirem si el partit contra la Real Sociedad es juga al Camp Nou, al Johan Cruyff o Montjuïc. Tot apunta que serà a l'estadi olímpic perquè el dimecres també hi tenim el partit contra el PSG de Champions. Però si podem tornar al Camp Nou aquest diumenge millor".
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Tallada l'AP-7 a Bàscara per l'incendi d'un camió carregat de gas propà
- Mn. Josep Taberner es jubila: 'Que Déu us beneeixi!