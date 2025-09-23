Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Patinatge artístic

David Canyet frega la medalla a l’Europeu de Solo Dance

El patinador del PA Figueres queda quart a Itàlia

Canyet, a l'Europeu.

Roger Illa

Trieste (Itàlia)

David Canyet, del Patinatge Artístic Figueres, va assolir una meritòria quarta posició en el Campionat d’Europa de Solo Dance disputat a Trieste (Itàlia). El patinador va fregar la medalla de bronze, que va quedar a només 0,54 punts definits en un sol gir.

Canyet va assistir a la competició acompanyat pel seu entrenador, Aitor Sacristán. Formarà part del grup petit de Xou del club figuerenc que assistirà al Mundial de la Xina de finals del mes d'octubre.

