Patinatge artístic
David Canyet frega la medalla a l’Europeu de Solo Dance
El patinador del PA Figueres queda quart a Itàlia
David Canyet, del Patinatge Artístic Figueres, va assolir una meritòria quarta posició en el Campionat d’Europa de Solo Dance disputat a Trieste (Itàlia). El patinador va fregar la medalla de bronze, que va quedar a només 0,54 punts definits en un sol gir.
Canyet va assistir a la competició acompanyat pel seu entrenador, Aitor Sacristán. Formarà part del grup petit de Xou del club figuerenc que assistirà al Mundial de la Xina de finals del mes d'octubre.
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Tallada l'AP-7 a Bàscara per l'incendi d'un camió carregat de gas propà
- Mn. Josep Taberner es jubila: 'Que Déu us beneeixi!