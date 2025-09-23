Ciclisme
El borrassanenc Alexandre Lladó, campió de la Copa del Món
Obté la quarta posició en una edició de La Tramun marcada per la pluja i suma els punts suficients per aixecar el títol
El ciclista borrassanenc Alexandre Lladó és el nou campió de la Copa del Món Hero UCI Marathon en la categoria màster. Ho va aconseguir aquest passat diumenge, a la cinquena i última prova del circuit, La Tramun gironina. Va quedar en quarta posició de la seva categoria.
Les pluges, protagonistes
L’edició va estar marcada per les dures condicions meteorològiques, amb les tempestes que van afectar bona part del trajecte. Lladó va patir de valent per finalitzar el recorregut de vuitanta-dos quilòmetres; acabar la prova era l’únic que necessitava fer per aixecar el títol. El de Borrassàva tenir un problema tècnic a la seva bicicleta i va haver-la de carregar mentre corria uns deu quilòmetres sota la pluja. "Tenia la sensació que el somni del Mundial se m’escapava de les mans", va declarar més tard.
L'avaria va tenir lloc tot just entre la primera i la segona hora de trajecte i Lladó va haver d'arribar a la següent zona tècnica per resoldre-la. Els corredors de la Copa del Món no poden rebre ajuda externa i, si no són capaços de resoldre els problemes tècnics ells mateixos, estan obligats a arribar sigui com sigui al següent punt d'assistència per evitar l'abandonament.
A partir de llavors, el de Borrassà va poder remuntar posicions, de nou sobre la bicicleta, i va acabar travessant la meta en la quarta posició. Va fer un temps final de sis hores i vint-i-un minuts. La quarta plaça va ser suficient per ser campió de la classificació general. En cas de no haver pogut completar la prova, Lladó també hauria aixecat la Copa del Món: el segon classificat, l'italià Andrea Borgogno, no va tenir tampoc una cursa fàcil i va ser cinquè, molt lluny de la victòria que hauria necessitat per amenaçar a la general.
El guanyador de La Tramun en la categoria màster va ser el belga Bram Saeys, company d'Alexandre Lladó. Va fer un temps de cinc hores i vint-i-cinc minuts. L'altempordanès creu que en condicions normals "hauria estat allà, amb ell", perquè calcula que la incidència tècnica li va fer perdre almenys tres quarts d'hora. El ciclista va mostrar-se feliç, però autoexigent: "No era el resultat que volia, era la cursa de casa i tenia cames per lluitar per la victòria, però estic content d'haver-la pogut acabar, és com m'agrada fer les coses".
Retorn incert
Passades quaranta-vuit hores, i recuperant-se encara dels peus ("córrer amb el calçat de bicicleta és com fer-ho sobre esclops", compara), Alexandre Lladó encara no té clar si repetirà l'experiència. "Els organitzadors de la Copa del Món m'esperen, però ho he de valorar", diu. L'edició de l'any vinent tindrà una prova més, passant de cinc a sis. La novetat serà la prova Costa Blanca, a Calp, que inaugurarà el calendari el mes de febrer.
L'augment de competicions implica una despesa afegida pels participants màster del certamen, que han de finançar-se per si mateixos les inscripcions, els desplaçaments... Un espònsor, reconeix Lladó, li donaria un cop de mà en aquesta tasca; de moment, l'està buscant i la recent victòria podria fer-li-ho més fàcil.
