Futbol
El Barça podria estrenar el nou Spotify Camp Nou amb el Girona el 18 d'octubre
El club blaugrana confia poder estrenar-lo diumenge contra la Reial Societat
Albert Guasch
El Futbol Club Barcelona ha mostrat aquest dimarts l’estat de les obres de l’Spotify Camp Nou als mitjans de comunicació. L’entitat blaugrana pretén que el primer equip torni al més aviat possible a l’estadi, i manté l’esperança que l’Ajuntament li concedeixi ja la llicència de primera ocupació que permeti disputar els partits amb 27.000 espectadors amb la Tribuna i el Gol Nord oberts.
"Que no estigui plenament acabat no significa que no sigui segur", ha assegurat durant la visita Maria Elena Fort, vicepresidenta del Barça i responsable en la directiva de l’Espai Barça. Fort, de fet, ha insistit que el club manté l’esperança que l’equip de Hansi Flick pugui jugar diumenge que ve contra la Reial Societat al Camp Nou. Si no fos així, es jugaria a l’Olímpic Lluís Companys, on aquest dilluns ja es va començar a plantar la gespa. Montjuïc acollirà segur l’estrena del Barça com a local en la Champions contra el PSG l’1 d’octubre.
L’estadi, a simple vista, presenta un aspecte òptim. Tot i que també resulta evident que queden tasques per fer, per exemple als vestidors, en alguns accessos o fins i tot a la llotja.
Aquest dimarts a la tarda l’Ajuntament de Barcelona aclarirà en quin estat estan les llicències que permetrien la reobertura del Camp Nou. A l’entitat blaugrana sospiten que la tornada podria ajornar-se fins al partit contra el Girona del 18 d’octubre.
Quant als terminis, el Barça ha deixat clar que en finalitzar aquesta temporada s’instal·larà la coberta. El procés durarà quatre mesos (entre maig i setembre), així que l’inici de la pròxima campanya estaria compromès.
