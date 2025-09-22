Tercera RFEF
El Peralada rescata un punt i l'Escala paga tres minuts fatídics a Manresa
Jordi Manzano empata pels xampanyers contra el San Cristóbal i els anxovers perden el primer partit de la temporada
Ni el Peralada ni l'Escala van poder sumar els tres punts a la tercera jornada de lliga. El Peralada va sumar un punt a casa, contra el San Cristóbal, mentre que l'Escala va deixar escapar els primers punts de la temporada després d'una remuntada del Manresa.
Els anxovers van avançar-se aviat mitjançant Youssef Zayzoun. El davanter firmat des del Cerdanyola ha marcat o assistit en els tres partits oficials que ha disputat. Era el minut 18 i les coses es posaven de cara per l'Escala. El Congost, però, va anar pressionant i apropant el Manresa al gol. La igualada es va fer esperar, però quan va arribar, va fer-ho amb un doble cop que va resultar definitiu. Primer, Badr va empatar tot rematant de cap una centrada lateral (68'). Només tres minuts més tard el Centre d'Esports va fer el segon gràcies a un inspirat David Momoh (71'). Els locals van poder aguantar el resultat favorable per esguerrar la tercera victòria consecutiva de l'Escala.
Manzano treu un punt
Diumenge a la tarda, sota la pluja, el Peralada sí que va poder endur-se un punt de la visita del San Cristóbal. Els terrassencs, sempre combatents a Tercera, van avançar-se en el marcador en els primers compassos del segon temps (50'). Els xampanyers havien tingut prou ocasions per posar-se per davant a la primera meitat, la majoria a peus de Master Omar, però aquest cop ni el gambià ni la resta dels seus companys van estar encertats. Els d'Àlex Marsal, això sí, van poder aprofitar una de les arribades per esgarrapar un punt del partit. Va fer el gol Jordi Manzano en el minut 61.
La setmana vinent, ni uns ni altres tindran una quarta jornada senzilla. L'Escala tornarà al Nou Miramar, però ho farà contra el líder en solitari, l'Hospitalet. Els barcelonins han engegat el nou projecte de la millor manera possible i són ferms candidats a lluitar per l'ascens. S'enfrontaran el dissabte a un quart de set del vespre. El Peralada, per la seva banda, visitarà un camp, el del Mollerussa, que se li sol resistir. L'equip lleidatà, de moment, suma dos empats i una derrota i encara no coneix la victòria. Jugaran el diumenge a les dotze.
