Futbol
Estrenes passades per aigua i diversos ajornaments a Segona i Tercera Catalana
Només el Bellcaire, l'Empuriabrava-Castelló i el Marca de l'Ham guanyen a Tercera
L'AE Roses perd contra el Porqueres en el retorn a Segona
La primera jornada de lliga a Segona i Tercera Catalana no va poder jugar-se amb total normalitat a causa de les fortes tempestes de diumenge a la tarda. A Tercera només es van poder jugar quatre dels vuit partits del grup altempordanès. A Segona Catalana, l'AE Roses sí que va poder debutar dissabte sense problema, però va sumar una primera derrota a casa.
Entre els duels disputats a Tercera hi va haver tres guanyadors i un empat. El Bellcaire va golejar el Sauleda (4-0) en el que va ser el resultat més contundent de la jornada. Dissabte al vespre, l’Empuriabrava-Castelló va suar per vèncer el Peralada B a les acaballes (0-1). Va fer l'únic gol Arnau Díaz en el minut 78. Ja diumenge a la tarda, el Marca de l’Ham va imposar-se a casa davant l’Esplais (3-1). En el partit que inaugurava la jornada, el dissabte a la tarda, el Base Roses va empatar sobre la botzina a casa, contra el Monells (1-1). Sohaib va fer la diana rosinca en el 95.
El Roses City-l’Escala B va quedar suspès a la mitja part, quan tots dos equips empataven a zero. El Portbou-Pals i el Llançà-Sant Llorenç de la Muga no van arribar a iniciar-se. Finalment, el partit entre el Base Vilobí i l'AE Roses B ja havia estat ajornat anteriorment fins al 15 d'octubre.
Mala estrena al Mas Oliva
A Segona Catalana, l’AE Roses va començar l’any del descens amb mal peu. El Porqueres va ser superior al Mas Oliva i va endur-se la victòria per 1 a 3. Moussa Chaatouf va fer l’únic gol rosinc, de penal. Els del Pla de l'Estany ja s'havien col·locat 0 a 2 i més tard, a la segona meitat, van tancar el partit amb el gol definitiu. El pròxim partit dels de Nelson Hinojosa és aquest diumenge vinent, a les cinc de la tarda, al camp del Bisbalenc.
