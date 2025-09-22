Primera Catalana
Carta de presentació immillorable del Figueres a Primera Catalana
L'equip s'estrena a Vilatenim amb una golejada contra el Premià (5-0)
El Figueres va viure, aquest passat dissabte, una estrena immillorable per a la nova temporada a Primera Catalana. L'equip entrenat per Hèctor Simón va golejar el Premià per 5 a 0, en un resultat dictaminat per la gran efectivitat ofensiva dels locals. La contundent victòria suposa una bona carta de presentació a la lliga i un avís per als rivals per l'ascens.
Tot i la gran diferència final en el marcador, aquest no va obrir-se fins ben a tocar la mitja part. La primera part va estar igualada i el Premià, recentment ascendit des de Segona, va plantar cara en el joc. Va obrir la llauna per la Unió Sicka, amb una rematada des del segon pal a centrada de Nil Banega (42'). I, si acabava de marcar el més jove de l'equip, just un minut després va fer el segon el més veterà. Xavi Ferrón va picar la pilota per sobre el porter des de lluny. Amb el 2 a 0, la Unió va anar al vestidor amb plena tranquil·litat.
Si la prèvia de la mitja part havia servit per agafar distància, la tornada va confirmar el domini figuerenc. Ot Agné va fer el tercer ben aviat, en el minut 51, i va decidir el partit. A partir de llavors va haver-hi lloc pels canvis i per dos gols més que van completar la maneta. El quart el va fer Sicka. El davanter figuerenc, que va destacar en els inicis de la temporada passada però va anar perdent protagonisme, va reivindicar-se en aquesta estrena de lliga. El doblet confirma l'aposta per tornar-li a donar la titularitat en l'onze. Finalment, el garrotxí Adan Camacho va fer el cinquè en el tram final, després d'entrar com a revulsiu.
A la Unió l'espera un derbi empordanès el diumenge vinent. L'equip visita el Torroella a les cinc de la tarda. El partit tindrà un al·licient matiner, més enllà de la proximitat geogràfica: el Torroella va protagonitzar l'altra golejada de la jornada, al camp del Tossa (0-4), i tots dos equips ja es troben al capdavant de la taula un cop disputada la primera jornada de la temporada.
- Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
- Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira
- 1 detingut i 14 citats per incomplir la Llei d’Estrangeria en una sola nit en bars de Figueres