Entrevista
Gerard Esteva, president de la UFEC: "La Vuelta, com qualsevol esdeveniment internacional, ha de deixar un llegat"
"Volem tenir centres que ens permetin acollir esportistes internacionals de les disciplines on més destaca Girona, com el ciclisme i la vela"
El barceloní Gerard Esteva presideix la Unió de Federacions Esportives de Catalunya des del 2014. Ha estat reelegit recentment en el càrrec i, en l'inici d'aquest nou mandat, estén el vell desig de recuperar l'antic finançament per a l'esport català. Esteva, relacionat amb el món de la vela, és soci del GEN Roses i té segona residència a Palau de Santa Eulàlia.
Quins són els principals reptes que es marquen per aquesta nova legislatura que han encetat al capdavant de la UFEC?
El principal és aconseguir un finançament digne per a l'esport català. Això ha de passar per recuperar el que teníem el 2010, sumant-hi l'IPC. Llavors l'esport català tenia un finançament de 160 milions d'euros; avui quinze anys després, és de 98. Estem per sota del que teníem el 2010. Pel que fa als clubs, llavors les ajudes estaven entre 15 i 20 milions d'euros i avui estan a 6. Menys de la meitat. Volem, doncs, tornar al que teníem llavors i sumar-hi l'IPC.
"Hem de recuperar el finançament de 160 milions que l'esport català tenia l'any 2010"
D'on ve aquesta gran baixada de les ajudes en quinze anys?
Això ve de les retallades que va haver-hi per la recessió econòmica del 2010, 2011... i fins al 2015. El 2015, quan tot es va recuperar, el sector esportiu no va fer-ho i la Generalitat no va posar els diners que tocava. Ara tenim conselleria, a diferència d'aquell moment, i el que toca és que aquesta es posi als nivells del que seria digne. Això és imprescindible per tal que els clubs de Girona i de l'Empordà puguin tenir el finançament que mereixen. Molts d'ells estan en situació absolutament precària perquè no tenen les ajudes que necessiten. Tot això suposa que molts nens i nenes no poden accedir a l'esport, cosa que va en contra de tots els valors esportius. També ens hem fixat com a objectiu que hi hagi inversió en instal·lacions: que aquestes puguin ser gestionades pels diferents clubs sense ànim de lucre, i que hi hagi finançament per a la millora de les infraestructures.
"També ens hem fixat com a objectiu que hi hagi inversió en instal·lacions i que els clubs puguin gestionar aquestes infraestructures"
Al cap i a la fi, que un d'aquests clubs pugui gestionar per si mateix una instal·lació l'afavoreix a llarg termini.
Hi ha un estudi que determina que aquells clubs que tenen patrimoni i gestionen instal·lacions són els que sobreviuen a mitjà i llarg termini. Aquells que no ho fan, es queden enrere a curt termini. Això està demostrat en les últimes dècades. És imprescindible que els clubs gironins puguin tenir aquesta robustesa de gestió quant a patrimoni i instal·lacions.
La manca d'instal·lacions esportives és un problema present des de fa dècades a Figueres, per exemple.
Sí, i passa en moltes altres ciutats de mida similar. Per això és imprescindible que la Generalitat inverteixi els mil milions d'euros que hauria d'haver invertit en esports durant els últims quinze anys, però no ho ha fet.
Quines federacions pateixen més aquesta manca d'ajudes a la zona de Girona i de l'Alt Empordà?
Crec que a totes els manquen ajudes, però per mi hi ha dos elements essencials que posaria sobre la taula. Com pot ser que Girona, que és segurament la regió del món amb més ciclistes professionals per metre quadrat, no tingui ni un velòdrom ni instal·lacions pròpies de la Federació Catalana de Ciclisme? A mi em consta que la Federació ha fet diverses propostes en aquest sentit, pensant en un centre que tingui projecció internacional a les comarques de Girona. També penso en la natació. A Girona hi ha el GEiEG, un dels primers clubs de Catalunya pel que fa a nombre de llicències. Quants diners d'administracions públiques ha cobrat el GEiEG? Si li preguntes al seu president, ja et puc assegurar que et dirà que ben poques. Això no pot ser i ha de millorar.
Parla de centres amb projecció internacional.
Hi ha esports en els quals les comarques de Girona són referents, com el ciclisme o vela. És la regió de Catalunya on hi ha més nivell. Parlem de tenir centres que ens permetin acollir esportistes internacionals de la disciplina, i que permetin que els esportistes catalans s'enfrontin als millors del món. No només és important que els catalans estiguin entre el millors del món, sinó que també volem que els millors del món vinguin a Girona. Crec que ja ho estem aconseguint, en part.
"Si la Vuelta ve aquí només per expoliar el territori i beneficiar-se del territori només per ella mateixa, llavors no ens interessa"
El passat agost vam tenir la Vuelta a Figueres. A l'hora de valorar-ho hi ha qui ho lloa i hi ha qui considera que no fan falta aquest tipus d'esdeveniments. Quina valoració en fa la UFEC?
La UFEC diu que qualsevol esdeveniment internacional és interessant i li donem suport sempre que deixi un llegat. Si la Vuelta deixa un llegat i ajuda a tenir un centre de tecnificació ciclista, o ajuda que els clubs gironins tinguin més recursos, o fa que els joves puguin gaudir més del ciclisme... nosaltres li donem suport. Si la Vuelta ve aquí només per espoliar el territori i beneficiar-se del territori només per ella mateixa, llavors no.
I en el cas de la Vuelta, cap a quina direcció creuen que apuntarà això?
Avui he tingut una reunió amb el president de la Generalitat i el conseller d'Esports on els he transmès que era imprescindible que ens expliquessin si tindríem aquest llegat. Això també aplica per la Ryder Cup que tindrem a Caldes de Malavella. Ha de ser una oportunitat social per tal que la població gironina es vinculi socialment a aquests esdeveniments. És una cosa que va molt més enllà de l'aspecte econòmic.
I n'ha sortit content, d'aquesta reunió?
Sí, n'hem sortit esperançats. La voluntat de la Generalitat era la de tenir aquesta voluntat compartida.
