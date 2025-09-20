Entrevista
Dani Haro, president i entrenador: "El Roses Platja està cent per cent basat en el planter"
"Dit per la Federació, la seu de la Primera Divisió a Roses ha estat la millor de tota la temporada"
"Tenim l'objectiu de portar tornejos de seleccions a Roses"
Home de club com pocs n'hi ha, al rosinc Dani Haro només li faltava entrenar el primer equip del Roses Platja. Aquest estiu de 2025 s'ha estrenat a la posició, al capdavant d'una plantilla plena de jugadors que coneix i que ha dirigit des de ben petits. L'equip costaner és un referent estatal en formació de jugadors i també té molt a dir a escala competitiva; el primer equip masculí ha guanyat la Copa Catalunya i ha arribat a les finals de la Copa RFEF i de la Supercopa. Haro parla d'aquests resultats, de l'estat ascendent de l'Escola rosinca i de l'adaptació al seu nou càrrec.
Van començar la temporada amb victòria a la Copa Catalunya.
Sí, i això que aquest any va ser més difícil que altres cops perquè hi havia un altre equip, el Barcelona Beach Soccer, que també tenia jugadors internacionals. Vam eliminar-los a la semifinal i a la final vam guanyar contra el BlackWolf.
Gràcies a això, van poder ser a la Copa d'Espanya.
Sí, la vam jugar a Jaén i partíem com un dels favorits, just per sota de l'Enpie Málaga. També hi havia el Mentidero de Cádiz, que va quedar per davant nostre la lliga, però tenien algunes baixes i diria que nosaltres estàvem per sobre. Érem aquests tres equips de Primera Divisió, els altres eren tots de Segona i s'havien classificat també com a guanyadors de les seves respectives comunitats. A la fase de grups ens va tocar contra el Málaga, que va quedar campió. Sabíem que era molt possible que acabéssim segons i que haguéssim de jugar a les semifinals contra el Mentidero. Per sort, però, vam guanyar contra el Málaga en el primer partit i al final vam ser primers.
A les semifinals van continuar guanyant amb solvència.
Ens vam enfrontar al Benidorm i vam guanyar molt bé, per 11 a 1, jugant ja amb els nostres jugadors internacionals. En aquest partit ja va jugar amb nosaltres Bé Martins, el millor jugador del món. Va arribar una hora abans a l'hotel, com a sorpresa. Després, en la final contra el Málaga, ells eren favorits, però nosaltres veníem de guanyar-los a la fase de grups i portàvem aquest reforç. Això igualava bastant les coses. Vam començar malament, es van posar per davant i això ens va passar factura.
"Sempre hi ha molt de respecte en els partits entre Roses i Málaga, sabem que una mínima errada pot sortir molt cara"
Un 1 a 3, en futbol platja, és molt poc freqüent.
Molt, molt poc freqüent. Són molt pocs gols. Sempre hi ha molt de respecte entre tots dos equips, sabem que una mínima errada pot sortir molt cara i el primer que vam voler fer els dos equips va ser defensar bé. Ells venien amb dues baixes importants que al final es van recuperar en el partit contra nosaltres, Chiky i Antonio, dos dels millors jugadors d'Espanya, i això també es va notar.
Tot i perdre, van guanyar-se l'accés a la Supercopa.
Sí, com que el Málaga també era campió de lliga hi accedia el subcampió de la Copa.
El Málaga és la gran potència actual del futbol platja espanyol?
Sí, ho és. Nosaltres, això sí, destaquem perquè el 80% dels nostres jugadors són de l'Escola del club. És diferent, ells ho són a base de talonari i no hi ha ningú de Málaga, mentre que nosaltres som quasi tots d'aquí. Jo crec que és molt meritori. A Jaén vam anar-hi amb dos juvenils, Ramy i Adam, i un cadet, Nacho.
"Destaquem perquè el 80% dels nostres jugadors són de l'Escola del club, crec que és molt meritori"
Quin projecte tenen pel futur d'aquest planter?
El nostre club està cent per cent basat en la pedrera i està dissenyat perquè aquesta tingui molta presència i protagonisme. L'any que ve volem fer un filial perquè hi puguin jugar els que surten d'edat juvenil, que són molts. Els anirà bé competir a escala nacional.
A quina competició estarien?
Seria a Segona Divisió. Una de les premisses clau serà que tots els jugadors del filial han de venir de l'Escola. No farem cap fitxatge.
Quants equips té, ara mateix, l'Escola del Roses Platja?
En tenim setze. Tenim totes les categories dels equips femenins cobertes, i en masculí en totes tenim A i B. Des de prebenjamí.
Hi ha algun altre cas en el futbol platja estatal que es pugui equiparar a la seva manera de fer?
L'únic que s'apropa és el Mentidero, però a Cádiz hi ha molts més clubs de futbol platja i allà, tot i tenir gent de la ciutat, poden triar el millor d'una escola i el millor d'una altra. És meritori, però no és com tenir una plantilla local en una població de vint mil habitants.
Tornant a la passada temporada: a la Supercopa d'Espanya va passar una cosa similar a la de la Copa, amb un partit amb pocs gols que es va acabar decidint en contra seva.
Sí, va tornar a haver-hi molt de respecte. Fins al segon període no es va marcar cap gol. Al final s'ho van endur per detalls puntuals. Ells tenen un equip ple de capitans de seleccions internacionals, mentre que nosaltres som una plantilla molt jove. En moments clau es noten els mil partits que porten a les cames i els Mundials que han disputat.
El Roses Platja té actualment setze equips, totes les categories masculines i femenines cobertes i planteja la creació d'un filial masculí per a la temporada vinent
De cara a la temporada vinent, si poden mantenir l'estructura, milloraran en aquest aspecte.
La nostra idea és fer un parell de fitxatges que concordin amb el que tenim, que ja tenim més o menys encarats, i continuar amb els que ja juguen aquí. Segur que els nostres jugadors tindran moltes ofertes i, per això, encara s'ha de lligar. Però sempre destaco que, tot i que molts dels jugadors del club reben altres propostes, quasi sempre es queden a casa i sovint ho fan cobrant una mica menys. Porten tota la vida jugant a casa i això, per ells, és molt important.
A la lliga, que van jugar abans de les dues copes finals, la cosa no va anar tan bé com en la temporada del 2024.
Vam quedar en quadre en algunes jornades, ja que tenim jugadors que també disputen altres lligues internacionals a banda de la nostra i, per això, no van poder assistir sempre. Hem anat a algunes seus amb diversos cadets; han estat a l'altura, però per guanyar a Primera fa falta experiència.
Voldran tornar a jugar el play-off l'any vinent, com ja van fer el 2024.
Sí, ho intentarem.
En l'aspecte personal, és el primer any que ha entrenat el primer equip del Roses, després de ser-ne jugador. Com s'ha sentit?
Molt bé, els jugadors han respost molt bé. Jo ja feia quatre anys que entrenava la selecció i, per això, alguns nois ja porten tota la vida amb mi. Ha estat com un any més.
Ha de ser maco entrenar jugadors que coneix des de petits.
Quan vam formar l'Escola, l'any 2014, la idea ja era aquesta. Que tot el primer equip es formés aquí i que ho fessin fins i tot els tècnics.
"Quan vam formar l'Escola, l'any 2014, la idea era que tot el primer equip es formés aquí"
La penúltima jornada de la lliga es va jugar a Roses i va haver-hi moltíssima afició.
Dit per la Federació, ha estat la millor seu de tota la temporada. No només perquè va haver-hi molta gent, sinó perquè tothom coneixia l'esport i venia expressament a mirar els partits. En altres seus la major part del públic és gent que passa per allà, veu un esdeveniment i s'hi para, però aquí venien amb la samarreta, a animar. Hi va haver unes mil persones en tots els nostres partits.
És curiós que passi això a Roses, tenint en compte que la gran majoria dels equips de Primera Divisió són d'Andalusia.
Sí. Pensa que fins i tot vam rebre queixes perquè no hi havia espai i no quedaven entrades. L'Ajuntament ja ho està mirant per l'any vinent. Sabíem que vindria gent, però no esperàvem aquesta resposta. No imaginàvem que estaria tant, tant ple.
"Quan vam ser seu de la lliga hi va haver unes mil persones en tots els nostres partits"
I com va ser pels jugadors del Roses això de jugar a casa i davant de tanta afició?
Doncs els nostres jugadors internacionals, que han jugat Mundials i partits per tot el món, estaven nerviosos. Era jugar a casa, amb la seva família i amb la gent que els ha vist jugar des de petits. També vam sortir a Teledeporte... Molt bé, la veritat.
Veient aquest èxit, segur que la Federació tornarà a tenir Roses en compte.
Sí, volen repetir i fer-ho també en altres categories com la Segona masculina o la Primera femenina. També tenim l'objectiu de portar aquí tornejos de seleccions, començant segurament per algun de futbol platja formatiu.
"L'Ajuntament està treballant més que mai per nosaltres; està ajudant al nostre creixement, està agraït i espero que continuï sent així"
Sobre el femení, precisament. El seu primer equip va arribar al play-off d'ascens a Primera, però va acabar perdent. Com ho valora?
El seu objectiu principal era pujar, no t'enganyaré. Va haver-hi problemes, amb jugadores que havien de venir, però el fitxatge de les quals es va cancel·lar quan ja eren a l'aeroport. Eren elles les que ens havien de donar el punt guanyador. Però no passa res, toca continuar.
Acabo: creuen que tenen prou reconeixement per tot que estan aconseguint en un municipi com Roses?
Pel que fa a l'afició, estem molt contents: cada cop en tenim més i hi ha gent que fins i tot viatja arreu per veure'ns jugar. Pel que fa a l'Ajuntament, la veritat és que està treballant més que mai per nosaltres. A poc a poc està intentant ajudar al nostre creixement, està agraït i espero que continuï sent així.
