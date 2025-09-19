Roses
Roses amplia els horaris de les activitats esportives per a la gent gran
Enguany hi haurà un total de nou grups repartits entre dilluns i dijous, i s'afegeix també la franja horària de tarda
L’Ajuntament de Roses inicia dilluns vinent, 22 de setembre, una nova edició del programa d’activitats esportives adreçat a la gent gran del municipi. La iniciativa, gratuïta i consolidada al llarg dels darrers anys, té com a objectiu fomentar l’exercici físic i la socialització de les persones grans, contribuint al seu benestar i qualitat de vida.
Enguany, el programa incorpora canvis d’horaris i la creació de nous grups, amb la voluntat de facilitar la participació i motivar que més persones s’animin a inscriure’s. Les sessions es realitzaran al Pavelló Poliesportiu Municipal i a la Pista Polivalent Municipal (Zona Esportiva), en horaris de matí i, enguany, també en franges de tarda. Les persones que ja han participat de manera regular a l’activitat durant el curs 2024-2025 veuran renovada la seva inscripció de manera automàtica, tret que comuniquin el contrari.
Nous grups i més opcions per participar
El curs 2025-2026 comptarà amb un total de nou grups repartits entre dilluns i dimecres, o dimarts i dijous. Entre les novetats destaquen tres grups addicionals: el grup 7 (dilluns i dimecres, d'11:45 h a 12:30h), el grup 8 (dimarts i dijous, d'11:45 h a 12:30h) i el grup 9 (dilluns i dimecres, de 17h a 17:45h). D’aquesta manera, les persones grans de Roses disposaran de més franges horàries per escollir, incloent-hi la possibilitat de fer activitat a la tarda.
