Futbol
El Sant Pere Pescador esquiva la desaparició
El club altempordanès i l’Ajuntament resolen els temes econòmics pendents i competirà aquesta temporada amb tres equips de futbol base
Marc Brugués
El FC Sant Pere Pescador continua bategant. Quan el panorama semblava ben fosc i es donava per fet que el club abaixaria la persiana definitivament, ha aparegut un bri de llum que permetrà el club continuar amb vida. Ho farà, de moment, amb tres equips de futbol base: prebenjamí, benjamí i aleví que li permeten continuar inscrits a la Federació aquesta temporada. En un comunicat, el club explica que els temes econòmics que hi havia pendents amb l’Ajuntament han quedar “resolts” després d’una reunió amb l’alcalde, diversos regidors i membres de la junta directiva.
El club mantindrà en actiu els entrenadors i delegats de futbol7 que garantiran continuïtat i experiència. A més a més s’incorpora la figura d’un nou coordinador del futbol base. El Sant Pere subratlla que la resolució de la situació econòmica permet tornar-los a centrar en “el que veritablement els uneix: el futbol, la formació en valors, el sentiment de club i la cohesió social que és vital al municipi”.
