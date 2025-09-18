Tribunals
Sandro Rosell davant la jutge del cas Negreira: "Amb 250 euros per informe com podem comprar àrbitre"
L’expresident defensa que el Barça "tenia un gran equip" i no tenia necessitat d’ajudes arbitrals
J. G. Albalat
Els expresidents del FC Barcelona Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu han justificat davant la jutge Alejandra Gil, que instrueix el cas Negreira per presumpta corrupció esportiva, els pagaments per l’assessorament i els informes sobre àrbitres de l’exdirigent arbitral José María Enríquez Negreira i el seu fill Javier Enríquez Romero. El Barça els va arribar a desemborsar un total de 7,6 milions d’euros durant 18 anys.
Els dos exmandataris han assegurat que aquests pagaments corresponien a un servei que van heretar dels anteriors dirigents de l’entitat. Els informes elaborats pel fill de l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) arribaven a les oficines del club i eren útils. "Ens anaven bé", han declarat, defensant a més la pertinència de comptar amb aquesta informació per a una preparació més gran i millor preparació dels partits –davant els advocats del Reial Madrid, que formen part de l’acusació–, i rebutjant que la intenció fos subornar els àrbitres.
Rosell, segons les fonts jurídiques consultades, ho va exposar així en la seva declaració: "Amb 250 euros per informe, ¿com es pot comprar algú?". Va anar més enllà i va argumentar que el Barça guanyava perquè tenia "un equipàs" amb Messi i Piqué i, per tant, no tenia cap necessitat de pagar Enríquez Negreira i el seu fill perquè influïssin en els àrbitres i aquests no els perjudiquessin.
En la mateixa línia es va expressar, després de la seva declaració, Bartomeu: "Queda clar que hi havia uns serveis tant d’assessorament tècnic arbitral com uns informes, i hi havia una contraprestació econòmica. No té cap sentit que amb l’equip que teníem amb Messi, el millor equip del món, ens fes falta ajuda arbitral".
Joan Laporta citat com a testimoni
Bartomeu, que igual que Rosell només va contestar al seu advocat, va rebutjar de ple les acusacions de corrupció esportiva i va explicar que els informes del fill de Negreira arribaven al club. Aquests informes, segons l’exdirectiu Albert Soler, es remetien a la ciutat esportiva del club a Sant Joan Despí, on s’entrena el primer equip. Si es van utilitzar o no ho aclariran al desembre els extrenadors de l’equip Luis Enrique Martínez i Ernesto Valverde, que estan citats com a testimonis, juntament amb Joan Laporta.
Aquest dijous ha sigut un dia clau en la investigació sobre el cas Negreira. Després de dos anys i mig d’investigació, han sigut interrogats com a imputats Rosell, que va ser inclòs en l’últim moment en la denúncia del fiscal, i Bartomeu, juntament amb els exdirectius Albert Soler i Óscar Grau. També ha comparegut al jutjat Ana Paula Rufas, la dona de l’exdirigent arbitral i que, segons la Guàrdia Civil, hauria percebut tres milions d’euros entre el 1992 i el 2023, uns ingressos "aparentment injustificats". Aquesta imputada s’ha acollit al seu dret a no declarar.
En canvi sí que ha contestat a les preguntes de la jutge, dels fiscals i del seu advocat Javier Enríquez Romero, el fill de l’exvicepresident del CTA, que ha admès que va elaborar informes sobre àrbitres per al FC Barcelona, però que ell els entregava a Josep Contreras, un càrrec del club (responsable del Barça B) i aquest els remetia a l’entitat i els cobrava. D’aquesta manera, Contreras, ja mort, feia d’intermediari i es quedava amb una comissió que, segons algunes fonts, era del 45%.
Enríquez Romero ha reconegut que ell també ha assessorat altres clubs i que desconeixia que el seu pare tenia relació amb el Barça. Ha afirmat que quan es va assabentar d’aquesta circumstància van tenir una discussió molt forta, i que al demanar explicacions al seu progenitor, aquest li va contestar: "I a tu què cony t’importa?".
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments trenca el silenci a 'Salvados
- Detenen 'in fraganti' un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres
- A la Jonquera, trenquem moltes ràtios
- CaixaBank detecta una baixada de la despesa a Figueres aquest estiu