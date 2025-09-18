El jutge obre judici oral contra el jugador del Girona B, Ferran Ruiz i el del Madrid, Raúl Asencio per difondre videos sexuals
El jutge exigeix a Ruiz que dipositi una fiança de 20.000 euros, mentre que requereix al central del Madrid un aportació de 15.000 euros.
El Jutjat d'Instrucció Nº3 de Sant Bartolomé de Tirajana ha notificat recentment l'obertura de judici oral contra el defensa del Girona B, el central del Madrid, Raúl Asencio, i els exjugadors de la cadena de filials del club blanc Juan Rodríguez i Andrés García, implicats presumptament en la gravació i difusió sense consentiment de vídeos de contingut sexual que afecten dos joves, una de les quals menor d'edat. Aquests fets van passar en un espai privat d'un club de platja situat en el sud de Gran Canària, segons ha informat l'Oficina de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC).
L'acte, datat el 2 de setembre de 2026, estableix que l'obertura de judici no admet recurs, tret que es veiés afectada la situació personal dels investigats. Cap dels acusats es troba actualment privat de llibertat, per la qual cosa aquesta via no serà aplicable en aquest cas, aclareix el TSJC.
La resolució judicial assenyala que els implicats hauran de prestar fiança en un termini de 24 hores: tres (el garrotxí, Rodríguez i García) per un import de 20.000 euros cadascun i el quart, Asencio, l'acusació del qual se centra únicament en la difusió dels vídeos, per una quantia de 15.000 euros. En cas d'impagament, la justícia procedirà a l'embargament de béns.
Segons el recollit en l'acte, el Ministeri Fiscal atribueix a dos dels futbolistes delictes de distribució de pornografia infantil i delictes contra la intimitat, conforme al que s'estableix en el Codi Penal espanyol. Al tercer implicat, se li imputa igualment distribució de pornografia infantil i delictes contra la intimitat, mentre que al quart, l'acusació és per dos delictes contra la intimita