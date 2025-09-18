Tenis taula
El CER l'Escala tanca cinc renovacions i afegeix tres nous fitxatges per a la nova temporada a Superdivisió
S'uneixen al projecte els palistes internacionals Sohan Gilles, Jeet Chandra i Rafael Turrini
El CTT CER l'Escala és ben a prop de començar el camí d'una nova temporada a la Superdivisió espanyola de tenis taula. L'equip jugarà la primera jornada a la sala d'un equip acabat d'ascendir, l'Atlético San Sebastián donostiarra, el diumenge 28 de setembre a les onze del matí. Serà el repte inicial d'una temporada amb vint-i-dos partits de lliga i un objectiu, el de mantenir la màxima divisió un any més. Per fer-ho, el CER ja té encarrilada una plantilla extensa, amb un total de vuit noms.
Continua la base local guanyadora
El club ha aconseguit mantenir la base de l'equip durant la temporada passada. Dels vuit jugadors que tindran fitxa, cinc són renovacions. Continuen al club els dos "nois de la casa", l'escalenc Iker González i el mataroní Xavier Peral. També renova la peça més guanyadora del projecte, el taiwanès Chi-Wei Yeh, que disputarà el seu tercer any consecutiu a la Polivalent de l'Escala. La temporada passada, Yeh va guanyar 23 dels 25 partits que va disputar a Superdivisió, la millor xifra d'entre tots els palistes de la competició. A banda, també continuaran lligats a l'entitat els polonesos Artur Grela i Samuel Kulczycki.
Tres nous noms amb joventut
A més del nucli que renova, s'uniran a l'equip tres reforços internacionals de qualitat i projecció. El més jove de tots és el francès Sohan Gilles. Nascut el 2005, juga també al Cavigal TT de la lliga gal·la i ocupa la posició 311 del rànquing mundial. Serà el palista de menys edat de la plantilla escalenca. També tenen menys de vint-i-cinc anys les dues incorporacions restants. Jeet Chandra, indi establert a Itàlia, arriba després de trepitjar fa poc temps el top-200 global. Finalment, l'italobrasiler Rafael Turrini completa la nòmina. Turrini disputa també les lligues d'Itàlia i d'Alemanya i es troba actualment en la 259a posició mundial del tenis taula.
Amb l'extensa base de vuit jugadors, el CER pretén poder afrontar amb garanties la majoria dels partits d'una Superdivisió que puja de nivell i inversió cada temporada. Els jugadors professionals de tenis taula disputen diverses lligues europees de manera paral·lela, i la seva disponibilitat no sempre està garantida, però el CER buscarà tenir efectius de garanties en tantes jornades com sigui possible.
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava
- Detenen 'in fraganti' un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres
- A la Jonquera, trenquem moltes ràtios
- CaixaBank detecta una baixada de la despesa a Figueres aquest estiu
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments trenca el silenci a 'Salvados