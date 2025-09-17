Futbol
Es reprèn el futbol altempordanès a partir de Tercera Catalana
Quatre categories amb representació comarcal, tres de masculines i una de femenina, s'engeguen a partir del dissabte vinent
La majoria de lligues del futbol català es reactiven aquest cap de setmana vinent. Un total de quatre divisions amb actors comarcals (Primera Catalana masculina i femenina, Segona Catalana masculina i Tercera Catalana masculina) donen el tret de sortida a partir del dissabte. D'entre les competicions amb equips altempordanesos, només la Quarta Catalana masculina i l'Amateur F-7 femenina encara hauran d'esperar a principis d'octubre.
Dos figuerencs a Primera
Els dos primers equips masculí i femení de la Unió Esportiva Figueres seran els únics representants de l'Alt Empordà a Primera Catalana. El masculí deixa la Lliga Elit òrfena d'altempordanesos -i de gironins- després del descens del passat maig. A Primera sí que s'enfrontarà a un bon nombre d'equips de la província. Se'n trobarà fins a nou. El Palamós i el Lloret, també recentment descendits, s'uneixen a vells coneguts de la Unió com el Banyoles. A banda, hi haurà derbis menys freqüents o inèdits contra altres conjunts com el Torroella, el Can Gibert gironí, la Juventus de Lloret, el Tossa o els dos ascendits garrotxins de Segona Catalana: el Bosc de Tosca i el Sant Jaume de Llierca.
El periple de la Unió a Primera Catalana començarà aquest dissabte vinent a Vilatenim, a les quatre de la tarda. El rival serà el Premià, un dels pocs equips barcelonesos del grup. El conjunt maresmenc també és un nouvingut a la categoria, a la qual va ascendir fa uns mesos per la via play-off.
No hi haurà tants gironins a l'altra Primera Catalana, la femenina. El Figueres -que debutarà diumenge a les dotze, al camp de l'Hospitalet- es trobarà amb l'Estartit, en un duel habitual dels darrers anys. Cau de la categoria l'Olot, però s'hi afegeixen el Cassà i l'Aro, ascendits des de Segona. Entre les particularitats de la temporada hi ha la presència de l'Andorra al grup. A la Unió de Pau Téllez li tocarà visitar el Principat a mitjan desembre.
L'AE Roses torna a Segona
La Segona Catalana tornarà a tenir altempordanesos després del dur descens de l'AE Roses. L'equip del Mas Oliva engega un nou projecte de la mà de Nelson Hinojosa, que puja des del filial, amb l'objectiu d'establir-se de nou a la categoria i, si s'escau, tornar a pujar un esglaó. Els rosincs jugaran la primera jornada aquest dissabte a les cinc. Reben a casa el Porqueres. Els del Pla de l'Estany van fregar l'ascens a Primera la temporada passada i es posicionen, així doncs, com un dels candidats a ocupar la part alta d'un grup format íntegrament per equips de Girona.
L'Empuriabrava-Castelló va estar ben a prop d'acompanyar el Roses a Segona. Els d'Albert Albert, però, van caure en la tornada de la final del play-off i hauran de seguir un any més a Tercera. Parteixen com un dels rivals a batre del grup empordanès de la categoria, que també arrenca aquest dissabte. El Base Roses-Monells inaugurarà la temporada des del Municipal de la Vinyassa.
El grup 1 de Tercera continuarà tenint majoria altempordanesa, amb habituals dels últims anys com el Llançà, el Roses City, el Portbou o el Marca de l'Ham. També hi haurà espai per a quatre nouvinguts de Quarta: el Peralada B, el Sant Llorenç de la Muga, el Monells i l'Atlètic Pals. Des de Segona només baixa el Sauleda de Palafrugell, cuer destacat la passada temporada. També disputaran la categoria el Sant Pere Pescador i els filials del Roses i de l'Escala.
