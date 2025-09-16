ACTUALITAT BLAUGRANA
El Barça-Getafe també es jugarà al Johan Cruyff
El club anuncia que tornarà al petit recinte de Sant Joan Despí per al partit de lliga de diumenge i tindran preferència aquells socis fidels a Montjuïc que no van sortir afortunats en el sorteig del dia contra el València
Albert Guasch
De nou, com va passar contra el València, el FC Barcelona ha anunciat que el seu pròxim partit de Lliga es disputarà a l’estadi Johan Cruyff, i de nou ho ha fet només cinc dies abans de la visita del Getafe (diumenge, 21 hores). Bones notícies per als veïns de la Ciutat Esportivá amb balcó, que podran tornar a disfrutar de futbol de Primera Divisió gratis. No tanta per als socis i abonats de tota la vida.
El club que presideix Joan Laporta ha emès un comunicat en què oficialitza una segona jornada al diminut estadi de Sant Joan Despí, normalitzant una anomalia històrica. Podria recórrer a Montjuïc, ja que per alguna cosa té firmat un conveni amb l’Ajuntament per utilitzar l’Estadi Olímpic fins al febrer. Però els treballs per reparar la gespa després del concert de Post Malone ni tan sols han començat.
La fastuosa golejada de l’equip de Hansi Flick al València ha minimitzat tot allò relacionat amb la falta de previsió de la junta directiva i l’escenari on van haver de jugar les estrelles del Barça, d’escassa capacitat, només de 6.000 seients, i que per alguna raó ni tan sols es va omplir per complet. Oficialment hi van acudir 5.862 persones. D’aquests, només 4.000 eren socis del Barça. La resta, per a seients vip, compromisos de club i afició rival.
Davant el Getafe, el FC Barcelona donarà de nou preferència als 16.151 socis que es van mantenir fidels durant les dues temporades d’exili a Montjuïc i, d’aquests, tindran preferència els que no van ser afortunats amb entrada en el sorteig per al partit contra el València. Tindran una preferència de 24 hores, començant a les 10 del matí d’aquest dimecres i fins a les 10 de dijous. A partir de llavors, la resta dels 16.151 podran aspirar al passi.
A l’espera d’un altre miracle
Falta veure ara què passa amb el partit contra la Reial Societat del 28 de setembre i, després, contra el PSG de Champions l’1 d’octubre. El club segueix a l’espera del Certificat de Final d’Obra per al nou Camp Nou i poder obrir-lo parcialment –la fase 1A: Tribuna i Gol Nord–, almenys davant l’equip donostiarra. Si no passa, s’haurà de recórrer de nou al Johan Cruyff. Montjuïc en principi està inaccessible a causa del piromusical que organitza l’Ajuntament. LaLiga va concedir un permís excepcional per jugar dos partits a Sant Joan Despí i la visita de la Reial Societat seria el tercer. Caldria demanar una extensió del permís a Javier Tebas.
El més que probable és que el Barça torni a Montjuïc per a l’enfrontament contra el PSG de Luis Enrique. Només si la constructora Limak aconsegueix prou avenços per obtenir ràpidament les firmes que validen la fase 1B (la que permet acollir públic al lateral) el duel europeu podria jugar-se al Camp Nou. De moment no s’ha arribat ni a la fase 1A. De nou s’espera el miracle d’última hora.
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- La Figueres dels 53.000 habitants
- Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l' per desconectar uns dies aquest setembre
- El judici per l'accident mortal d'un jove amb patinet a Empuriabrava comença aquest dimarts
- El nou menjador social de Figueres dignifica l’atenció a les persones sense llar i la gent gran en risc d'exclusió
- “A Figueres, el repte és trobar l’equilibri entre civisme, cohesió social i suport als més vulnerables”