Tercera RFEF
El Peralada sap patir a Cornellà per estrenar-se a la lliga
Master Omar, la nova referència ofensiva xampanyera, decanta el partit amb un doblet
El Peralada va saber patir al camp del Cornellà, un dels equips descendits de Segona RFEF, per endur-se uns tres primers punts d'enorme valor. El nou home-gol dels xampanyers, Master Omar, va ser del tot decisiu: va fer els dos gols del Peralada en la primera meitat, en el seu debut oficial amb la samarreta blanc-i-verda. L'equip d'Àlex Marsal ja té tres punts gràcies a una demostració de diverses de les seves principals virtuts.
Master Omar va marcar el primer en el minut 15, a passada de Dani Gómez, i el segon just abans del descans, després d'un servei llarg d'Alan Baró. Entremig havia empatat Leo Dos Reis pel Cornellà. Les dues definicions clíniques del davanter gambià -ex, precisament, del Cornellà- van ser la millor prova de la confiança que té en ell el projecte peraladenc. El davanter centre està cridat a ser indiscutible en l'esquema d'Àlex Marsal. La seva baixa en el debut a la lliga, de fet, es va notar de valent en la falta d'opcions ofensives del seu equip.
La bona versió defensiva de sempre
Ja per davant en el marcador, en el segon temps el Peralada va haver de suar de valent. El Cornellà va sortir en tromba del vestidor, decidit a trobar l'empat, i als visitants els va tocar resistir. Un exercici que el Peralada sol fer bé, sostenint-se sempre en la incombustible parella de centrals formada per Baró i Romero. Tot darrere, el nou porter xampanyer va fer la feina restant: Arnau Fàbrega va tornar a mostrar-se fiable i les seves aturades van esdevenir decisives en el marcador final.
Els tres primers punts de la temporada donen oxigen a l'inici de temporada i arriben en un escenari, el Municipal de Cornellà, d'on no es preveu que gaires equips marxin amb la victòria. El Peralada continua sent l'equip rocós de sempre i, si la inspiració ofensiva acompanya, els resultats també ho faran. Aquest diumenge jugarà la tercera jornada a casa (18h), contra un San Cristóbal que suma un dels sis punts que ha disputat.
