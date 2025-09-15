Tercera RFEF
Declaració d'intencions de l'Escala amb un Sanku irrefrenable
L'equip anxover tomba l'Europa B amb doblet del davanter saltenc i suma la segona victòria en dos partits
La bona pretemporada de l'Escala no va ser cap casualitat. L'equip anxover vol ocupar la part alta de Tercera i els dos primers partits de lliga en són tota una declaració d'intencions. El passat diumenge els de David Gurillo van tornar a guanyar amb solvència contra l'Europa B i, amb sis punts guanyats de sis disputats, colideren la taula classificatòria.
La victòria per 2 a 0 va tenir un nom per sobre de tots els altres. Sanku Jabbie, el reforç de luxe d'última hora dels de l'Escala, va viure el seu primer gran matí al Nou Miramar. El davanter de Salt va ser l'autor dels dos gols del partit, tots dos anotats en menys de deu minuts i abans de la mitja hora de joc. El seu matx va ser una demostració del que ha de ser un 'nou' de referència: va fer jugar el seu equip, va ser un corcó pels centrals rivals i va definir a la perfecció quan va tocar. Primer, després d'una gran passada a l'espai de Marc Bech que el va deixar sol davanter el porter. Pocs minuts més tard, decidint des del segon pal una assistència de Youssef, precedida per un contraatac immillorable dels escalencs.
El doblet de Sanku va deixar estabornit un filial escapulat que no havia començat malament i que, empès per la victòria de la primera jornada, havia sortit amb valentia. L'amenaça dels de Joan Piñol va anar decaient amb el pas dels minuts i l'Escala, especialista en sortir al contracop, va acceptar de bon grat la possessió estèril dels visitants. Quan va haver-hi arribades més clares de l'Europa, la línia de tres centrals de l'Escala i el porter Jona Morilla van encarregar-se de mantenir la porteria a zero. El figuerenc Khalid Noureddine, que ahir va disputar tot el partit amb els graciencs després d'haver comptat ja amb minuts a Primera RFEF, va ser el que més va provar-ho, però no va tenir sort en cap ocasió.
Ja amb sis punts al sac, l'Escala pot permetre's mirar al futur amb ple optimisme. La tercera jornada la disputarà aquest dissabte a les set del vespre, contra el Manresa. Els bagencs tampoc han perdut i sumen quatre punts a la taula. Arriben empesos per la remuntada d'aquest cap de setmana, en la qual van aixecar un 2 a 0 en contra a Vilassar de Mar fins a imposar-se per 2 a 3.
