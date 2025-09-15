Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Belgrade Namur i la Penya guanyen el cinquè Torneig Nord

L’edició, amb doble seu a Figueres i Peralada, reuneix trenta-dos equips d’edat U12

El femení de la Penya celebra la victòria.

El femení de la Penya celebra la victòria. / Albert Geli

Redacció

Peralada/Figueres

Aquest passat cap de setmana es va celebrar, entre Figueres i Peralada, la cinquena edició del Torneig Nord de bàsquet, organitzat per l’Adepaf i l’UCAP Peralada. Enguany va disputar-se en la categoria mini, per a nois i noies de dotze anys. Trenta-dos equips, setze per categoria, es van enfrontar en format eliminatòria en un certamen de molt de nivell i amb diversos representants internacionals.

L’or, a Bèlgica i a Badalona

El Belgrade Namur, conjunt de Bèlgica, va ser l’equip masculí que va fer el quatre de quatre per emportar-se un trofeu que es va merèixer en tot moment. La final, contra l’NKA de Lituània, va ser un pèl més desigualada del que es preveia. El Belgrade Namur va guanyar per 51 a 74, distanciant-se des de ben aviat i arribant a dominar per més de trenta punts de diferència en alguns trams.

La final va tenir molta més igualtat en la categoria femenina. La Penya va suar de valent per vèncer el Santfeliuenc, que va saber aguantar viu i dins el partit durant una bona estona. El marcador final va ser de 51 a 65 per a les badalonines.

El Belgrade Namur, campió masculí.

El Belgrade Namur, campió masculí. / Albert Geli

En tercera posició masculina va quedar el FC Barcelona, tot imposant-se al Joventut de Badalona en un aferrissat duel final (70-76). En el partit femení pel tercer i quart lloc, la Unió Esportiva Mataró va superar amb solvència el Valencia Basket (50-68) per ser acabar pujant al podi del torneig.

L’UCAP de Peralada va ser l’únic representant altempordanès que va participar a la competició. L’equip va caure en els vuitens de final, contra el Mataró, en un primer partit que no va tenir color (32-82). Més tard, l’U12 peraladenc va guanyar un dels tres partits restants que va disputar. Va fer-ho contra el Manresa CBF per 65 a 51. D’aquesta manera, l’UCAP va acabar en la catorzena posició final del quadre femení.

