Equipament municipal
Els clubs de Figueres estrenaran pista coberta aquesta tardor
Els presidents del Club Hoquei Figueres i el Club Esportiu Patinatge Figueres consideren que la nova instal·lació els permetrà fer un "salt de qualitat"
Pere Montserrat, regidor d'Esports, admet que aquest equipament "no és el tercer pavelló que tots desitgem i que està molt ben encaminat"
Figueres disposarà, a mitjans d’aquesta pròxima tardor, d’un nou equipament a recer de les inclemències meteorològiques. Es tracta de la pista poliesportiva annexa al pavelló Rafel Mora, el cobriment de la qual està afrontant la seva recta final. "El ritme de les obres va molt bé, les empreses que hi treballen estan fent una gran feina i tot fa pensar que cap a novembre podrem tenir-la a punt", explica el regidor d’Esports i Joventut, Pere Montserrat.
L’obra impulsada pel Govern municipal és executada per l’empresa garrotxina J. Pallàs S.L. amb un pressupost de 709.293,22 euros. En ella també hi han treballat altres empreses del territori. Un dels aspectes més destacats del projecte és l’estructura de la seva coberta, construïda expressament pel taller ASMITEC de Campdevànol.
La nova pista coberta estarà destinada preferentment a les activitats relacionades amb els esports sobre rodes del Club Hoquei Figueres i el ClubEsportiu Patinatge Artístic Figueres. "Ambdues entitats podran fer-la servir de manera intensa per als seus entrenaments. Per això el paviment previst és de terrazo, un material molt sofert i resistent, que és molt apte per a les activitats de patinatge", segons Montserrat.
Un espai polivalent
L’ús també estarà obert a totes les entitats de la ciutat que en un moment donat vulguin utilitzar-la i estigui disponible. El regidor d’Esports destaca que "aquest serà un espai polivalent, que als matins podran usar els centres escolars i instituts. També hi haurà lloc per a les activitats del Centre de Lleure el Dofí, els dissabtes al matí".
Els usuaris tindran al seu abast els sis vestidors del pavelló Rafel Mora, reformats no fa pas gaire temps. PereMontserrat ressalta que "a part d’estar coberta, la pista també té tancaments laterals i una part tapada amb un material de metacrilat molt resistent". La il·luminació, preparada per instal·lacions Capel, ofereix una alta eficiència i baix consum, amb la qual cosa els entrenaments nocturns estan garantits.
Pere Montserrat admet que aquest equipament "no és el tercer pavelló que tots desitgem i que està molt ben encaminat, però va més enllà d’una simple pista coberta". Aquesta és la segona instal·lació que hi ha a Figueres d’aquestes característiques, la primera de les quals es va habilitar anys enrere en el col·legiJoaquim Cusí. Habitualment la fan servir els equips del Club Vòlei Figueres i les activitats esportives extraescolars amb la implicació del Consell Esportiu.
