Esports
El Consell Esportiu aposta per l'esport com a eina de cohesió social amb el projecte Barça Activa't
Ja s'han obert les inscripcions, s'adreça a adolescents d'entre 12 i 17 anys i començarà el dia 1 d'octubre
El Consell Esportiu de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres inicien el curs escolar 2025-2026 amb l'obertura de les inscripcions del projecte Barça Activa't. Promogut des de la Fundació del FC Barcelona i aplicat arreu de Catalunya, Barça Activa't es fonamenta en la metodologia SportNet, la qual contribueix que els joves puguin realitzar una pràctica esportiva segura i d'igualtat d'oportunitats des d'un enfocament holístic i socioeducatiu, com a epicentre i eina de cohesió social per als adolescents fora de l'horari lectiu.
El programa va adreçat a adolescents d'entre 12 i 17 anys i es realitza al Poliesportiu Municipal Roser Llop de Figueres. Es desenvolupa en franja de tardes, en període no lectiu i l'horari marc és de 16:00 a 18:00h. Hi haurà dos grups motors, el de dilluns i dimecres i el de dimarts i dijous. L'inici de l'activitat serà el proper dimecres dia 1 d'octubre de 2025 i s'estrendrà durant tot el curs, fins al dijous 28 de maig de 2026.
Les inscripcions són telemàtiques i gratuïtes a la pàgina web del Consell Esportiu de l'Alt Empordà o bé escanejant el codi QR del cartell. En cas de tenir algun dubte del projecte, es pot contactar directament al correu activat.figueres@gmail.com o bé trucant al numero de telèfon 602331342.
