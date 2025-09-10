Igualtat
L’Escala crea una programació per a totes les edats per promoure la igualtat a l’esport
Es preveuen diverses activitats, a finals de setembre, sota el paraigües “L’Escala dona joc”
Es recupera també la Festa de l’Esport després de dos anys
L’Ajuntament de l’Escala inicia aquest any el projecte “L’Escala dona joc”, amb el qual persegueix un doble objectiu: la recuperació de la Festa de l’Esport, com a punt de trobada i de reconeixement anual a les entitats esportives locals, i l'engegada d'una programació que serveixi per promoure l’accés a qualsevol esport en igualtat d’oportunitats, sense estereotips relacionats amb el gènere de qui el practica.
“Aquesta programació, que s’ha englobat amb el nom ‘Tothom és Esport’, respon a la necessitat d’impulsar l’esport femení, trencant estereotips i reflexionant sobre una situació que encara ens trobem constantment: les nenes fan menys esport i, segons quins esports, es creu que no és apropiat que el practiquin”, remarca la coordinadora del projecte, Olga Praderas. Per aquest motiu, des de les àrees d’Acció Social i d’Esports, s’ha treballat coordinadament per tirar endavant el projecte “L’Escala dona joc”, que juga amb el doble sentit del mot “dona”, com a impuls de l’activitat esportiva i com a referència implícita a la importància de fomentar l’esport femení.
La programació
Així, la programació preveu formacions a l’aula per a infants de 2n de primària de l’escola Esculapi i l'escola Empúries, el dilluns 22 de setembre, i una formació per al professorat, el dimarts 23 de setembre. A banda, el mateix 23 de setembre es farà una xerrada per a les famílies a la Sala de Plens de l'Ajuntament de l'Escala, a càrrec de la coordinadora Olga Praderas.
El divendres 26 de setembre, des de dos quarts de deu del matí fins a les dotze del migdia, es celebrarà "Tastets esportius", per a infants de segon de primària. Es farà a la zona esportiva de l’Escala, comptarà amb la implicació de diversos clubs locals i tindrà l’objectiu que es provin diferents esports sense prejudicis de gènere (Futbol, tennis taula, tennis, bàsquet, patinatge, nàutica, taekwondo, gimnàstica rítmica o jiu jitsu).
Finalment, el divendres 26 a les onze del matí es farà una xerrada per a gent gran. Es titularà ”El moviment que ho canvia tot: salut per dins i per fora”, tindrà lloc a la sala del Casal dels jubilats. i serà impartida per Maica Rubinat.
El 26 de setembre serà la jornada central del conjunt d’activitats de “l’Escala dona joc”, ja que a part de fer-se els tastets esportius i la xerrada dirigida a la gent gran, també es recupera la Festa de l’Esport, que no s’havia fet els dos darrers anys, amb l’objectiu que continuï sent un punt de trobada anual entre els diferents clubs i de reconeixement a la seva tasca.
“Entenem que és important impulsar la pràctica esportiva i fer-ho superant prejudicis i estereotips que impedeixen a les nenes i adolescents accedir i desenvolupar-se en igualtat d’oportunitats, entenent l’esport com a vehicle de formació de persones i com a transmissor de valors”, remarca la regidora d’Acció Social, Clàudia de Cruz. Així, “Tothom és Esport” preveu una programació en què participin el màxim nombre d’agents implicats possible (alumnat, professors, famílies, clubs...) i pensada per educar, visibilitzar i fer viure l’esport en igualtat.
“Els estereotips de gènere continuen sent un condicionant a l’hora d’escollir un esport i aquesta realitat afecta especialment les nenes que volen practicar esports associats a la força o el contacte físic, però també els nens que s’interessen per activitats on predomina la coordinació, l’harmonia o l’expressió corporal”, lamenta el regidor d’Esports de l'Escala, Boran Minic. En aquest sentit, amb les accions de “Tothom és Esport” es vol incidir per capgirar aquest escenari i garantir que cada infant pugui escollir lliurement quin esport practicar, sense judicis ni condicionants, i amb el suport del seu entorn social i familiar.
