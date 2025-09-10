Vela
Aleix Crowther i Laia Saldaña, campions d’Espanya de Patí Júnior a Sant Pere Pescador
El campionat, celebrat al Club de Vela La Ballena Alegre, també va acollir una competició d'esports nàutics virtuals
El Club de Vela La Ballena Alegre, a Sant Pere Pescador, va acollir entre l'1 i el 6 de setembre el Campionat d’Espanya de Patí Júnior. L’esdeveniment va comptar amb la participació de 27 joves regatistes i es va consolidar com una cita clau per a la promoció del Patí a Vela. Durant sis dies, els participants van poder combinar formació tècnica i valors de la vela gràcies a un clínic, amb la intensitat de la competició. A més del programa de la competició, també es van desenvolupar activitats paral·leles centrades en la innovació i la sostenibilitat.
Els nous campions d’Espanya van ser Aleix Crowther Romea, del Club Patí Vela Barcelona, en categoria masculina, i Laia Saldaña Hernando, del Club Nàutic Sitges, en categoria femenina. En juvenil masculí, Crowther es va imposar davant Tom Rondeau Portet, del Club de Mar i Vent Canet de Mar, i a Mateu Mulet Lladó, del Club Patí Vela Barcelona, mentre que en juvenil femení la victòria va ser per a Candela Folchi Garcia, del Club Nàutic Sitges, seguida de Gal·la Soles Romero, del Club Vela Sant Antoni de Calonge.
En infantil masculí, el triomf va ser per a Max Madrigal Boleda, del Club Marítim de Cubelles, per davant de Claudio Oliva Libri, del Club Patí Vela Barcelona, i de Mario Guirado Ruiz, del Club Natació Badalona. En infantil femení, Laia Saldaña Hernando va tornar a destacar amb una nova primera posició, seguida de Blanca Gubert Ferrer i Vinyet Saldaña Hernando, del Club Nàutic Sitges, mentre que Emma Teixidor Fernández, del Club Vela Sant Antoni de Calonge, es va classificar quarta.
Els guanyadors van rebre com a medalla unes reproduccions del Dracma Emporità, la històrica moneda d’origen grec i ibèric vinculada a Empúries, establint un pont entre esport, cultura i patrimoni.
Aposta per l'esport nàutic virtual
La novetat més destacada del programa d'enguany va ser la celebració de la V Setmana Catalana de l’Esport – eRegata Costa Brava, una competició pionera d’e-esports nàutics organitzada amb la UFEC, el Patronat de Turisme Costa Brava i la plataforma Playesailing. Aquesta iniciativa aposta per la innovació tecnològica i la vela sostenible i crea sinergies entre l'esport presencial i el virtual. En paral·lel, el Foro de Sostenibilitat GreenSportFlag – Proyecto LIBERA i les accions de neteja de platja amb la participació de regatistes i famílies van reforçar el compromís del club de Sant Pere amb el medi ambient i la sensibilització de les noves generacions.
La celebració d’aquest campionat va fer també de prova pilot de cara a la celebració de la Copa d’Europa de Patí a Vela 2026, que tindrà lloc a la Costa Brava i que es preveu d’un abast internacional encara més gran.
