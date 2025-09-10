Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aleix Crowther i Laia Saldaña, campions d’Espanya de Patí Júnior a Sant Pere Pescador

El campionat, celebrat al Club de Vela La Ballena Alegre, també va acollir una competició d'esports nàutics virtuals

Un moment de la competició.

Un moment de la competició. / Solà&Carós

Redacció

Redacció

Sant Pere Pescador

El Club de Vela La Ballena Alegre, a Sant Pere Pescador, va acollir entre l'1 i el 6 de setembre el Campionat d’Espanya de Patí Júnior. L’esdeveniment va comptar amb la participació de 27 joves regatistes i es va consolidar com una cita clau per a la promoció del Patí a Vela. Durant sis dies, els participants van poder combinar formació tècnica i valors de la vela gràcies a un clínic, amb la intensitat de la competició. A més del programa de la competició, també es van desenvolupar activitats paral·leles centrades en la innovació i la sostenibilitat.

Fotografia de grup de tots els participants.

Fotografia de grup de tots els participants. / Solà&Carós

Els nous campions d’Espanya van ser Aleix Crowther Romea, del Club Patí Vela Barcelona, en categoria masculina, i Laia Saldaña Hernando, del Club Nàutic Sitges, en categoria femenina. En juvenil masculí, Crowther es va imposar davant Tom Rondeau Portet, del Club de Mar i Vent Canet de Mar, i a Mateu Mulet Lladó, del Club Patí Vela Barcelona, mentre que en juvenil femení la victòria va ser per a Candela Folchi Garcia, del Club Nàutic Sitges, seguida de Gal·la Soles Romero, del Club Vela Sant Antoni de Calonge.

Els dos campions dalt del podi.

Els dos campions dalt del podi. / Solà&Carós

En infantil masculí, el triomf va ser per a Max Madrigal Boleda, del Club Marítim de Cubelles, per davant de Claudio Oliva Libri, del Club Patí Vela Barcelona, i de Mario Guirado Ruiz, del Club Natació Badalona. En infantil femení, Laia Saldaña Hernando va tornar a destacar amb una nova primera posició, seguida de Blanca Gubert Ferrer i Vinyet Saldaña Hernando, del Club Nàutic Sitges, mentre que Emma Teixidor Fernández, del Club Vela Sant Antoni de Calonge, es va classificar quarta.

Els guanyadors van rebre com a medalla unes reproduccions del Dracma Emporità, la històrica moneda d’origen grec i ibèric vinculada a Empúries, establint un pont entre esport, cultura i patrimoni.

La disputa de la regata virtual.

La disputa de la regata virtual. / Solà&Carós

Aposta per l'esport nàutic virtual

La novetat més destacada del programa d'enguany va ser la celebració de la V Setmana Catalana de l’Esport – eRegata Costa Brava, una competició pionera d’e-esports nàutics organitzada amb la UFEC, el Patronat de Turisme Costa Brava i la plataforma Playesailing. Aquesta iniciativa aposta per la innovació tecnològica i la vela sostenible i crea sinergies entre l'esport presencial i el virtual. En paral·lel, el Foro de Sostenibilitat GreenSportFlag – Proyecto LIBERA i les accions de neteja de platja amb la participació de regatistes i famílies van reforçar el compromís del club de Sant Pere amb el medi ambient i la sensibilització de les noves generacions.

La celebració d’aquest campionat va fer també de prova pilot de cara a la celebració de la Copa d’Europa de Patí a Vela 2026, que tindrà lloc a la Costa Brava i que es preveu d’un abast internacional encara més gran.

