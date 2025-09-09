Ciclisme
Javier Guillén, director general de la Vuelta a Espanya: "Només demano que qualsevol protesta es faci per la via pacífica"
El director general de la Vuelta a Espanya analitza una cursa que s’està veient agitada aquest any per les protestes de manifestants que s’oposen a la participació de l’equip Israel-Premier Tech i mostren el suport a la població de Gaza amb banderes palestines. En el terreny esportiu, la carrerano està decidida i registra bones audiències malgrat l’absència d’espanyols en la lluita pel podi
Sergi López-Egea
La Vuelta finalitzarà aquest diumenge a Madrid. La cursa es disputa enmig de les manifestacions a favor de Palestina a causa de la presència de l’equip Israel-Premier Tech.
Nosaltres, des de l’organització de la Vuelta, reconeixem l’absolut dret que té tothom a manifestar-se pacíficament. El nostre criteri no ha canviat en cap cas des que ha començat la cursa. Només demano que qualsevol protesta es faci sempre per la via pacífica.
Queden sis etapes.
Exacte. La preocupació de l’organització de la Vuelta és proporcionar la màxima seguretat als corredors. Per a això, les forces i cossos de seguretat de l’Estat s’estan bolcant perquè cada etapa es pugui desenvolupar de la manera més segura possible, i per aconseguir-ho es fan cada dia els màxims esforços.
Alguna d’aquestes sis etapes que queden el preocupa més que una altra?
La seguretat de cada etapa es tracta en cada moment. Insisteixo: el prioritari és que la Vuelta es pugui desenvolupar fins al final de la millor manera possible.
Hi ha algun risc que la cursa no pugui arribar a Madrid?
Nosaltres no contemplem cap escenari que no sigui arribar a Madrid.
Fins a quin nivell s’ha reforçat la seguretat en la Vuelta?
És obvi que tenim més efectius. La Policia i la Guàrdia Civil són els que valoren aquesta qüestió, que es tracta amb els responsables de seguretat cada dia i en cada etapa.
L’Israel-Premier Tech va decidir dissabte passat retirar el nom del país dels seus uniformes. ¿La direcció de la Vuelta hi va tenir alguna cosa a veure o l’hi va demanar a l’equip?
Nosaltres ens en vam assabentar a través del comunicat que va emetre l’equip. Va ser una decisió voluntària seva el fet de suprimir el nom del país al mallot de competició, tal com ja havien fet abans amb la resta d’elements de carrera i la flota de vehicles de l’equip.
Per a l’organització va ser molt dura l’edició del 2020, que es va disputar durant el rebrot de la pandèmia de covid.
La Vuelta que es va córrer durant la pandèmia de covid va ser extraordinàriament dura. Però els contextos són absolutament diferents. Aquesta és una Vuelta que en l’àmbit personal s’està vivint amb molta intensitat, però jo no em paro a pensar en el meu estat anímic.
Mantenen contacte amb la Unió Ciclista Internacional (UCI)?
Els contactes amb l’UCI i altres estaments del ciclisme, com l’associació d’equips i la Federació Espanyola, són habituals. No només en aquesta Vuelta pel que està passant, sinó en totes les edicions.
I amb el Govern?
Els contactes amb el Govern sempre s’han fet a través del Consell Superior d’Esports, i els responsables de seguretat, tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional, són els que estableixen tots els protocols a seguir en cada etapa.
Se n’han ressentit les audiències televisives?
Estem molt contents de les audiències televisives que la Vuelta està registrant aquest any. L’etapa de l’Angliru va ser magnífica i ens alegra molt veure tants aficionats al ciclisme en totes les etapes. Els agraïm el suport que rebem, en el cas concret de la Vuelta i del ciclisme en general.
Llàstima que no hi hagi un corredor espanyol lluitant per la classificació general.
Sens dubte, ajudaria. Però la general entre Jonas Vingegaard i Joao Almeida no està decidida. És una Vuelta molt competitiva entre dos corredors i la cursa no està ni de bon tros sentenciada. També han estat molt celebrades les dues etapes aconseguides per Juan Ayuso.
Pot avançar alguna cosa de la Vuelta de l’any que ve, que surt de Mònaco? Passarà per Catalunya, per exemple?
Ja hi haurà temps de parlar de la Vuelta de l’any que ve. Per ara no puc confirmar ni avançar res d’un recorregut que es presentarà el mes de desembre.
CLASSIFICACIONS
General
- J. Vingegaard (Din/Vis) 57.35.33 h.
- J. Almeida (Por/UAE)............ a 48 s.
- T. Pidcock (GB/Q36)....... a 2.38 m.
- J. Hindley (Aus/Red)........ a 3.10 m.
- F. Gall (Aus/Dec)............... a 3.30 m.
