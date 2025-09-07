GP DE CATALUNYA
Els Márquez, feliços: Àlex guanya i Marc (gairebé) es corona
Ho ha fet de cine, de pel·lícula. Gairebé ha sigut un conte de fades. Els germans Márquez Alentà, protagonistes del Mundial-2025 en tota la seva extensió, han convertit Montmeló en la festa més gran de la temporada. Àlex, amb el seu triomf clamorós i Marc, confirmant que, a final de mes, al Japó, guanyarà el novè títol mundial.
Emilio Pérez de Rozas
¿Tot molt familiar, no? ¿Tot molt bonic, oi? ¿Massa? ¿Oi que semblava tot molt teatralitzat, gairebé un muntatge? Doncs sí, ha sigut tot preciós: Barcelona, el Circuit, 83.320 fans, tots de la família Márquez Alentà, els germans a davant lluitant (¿lluitant?) per la victòria, Àlex intentant aprofitar un dels millors caps de setmana de la seva vida, frustrat, en principi, per la caiguda ahir a la prova a l’esprint quan (també) mereixia guanyar i Marc, simplement, va arrodonir la seva coronació, que no serà la setmana que ve, a Misano, però sí a Motegi (Japó), a final de mes.
«Molt bé, ha sigut preciós», comentava Marc, abans de pujar al podi, mentre s’assecava la suor. «Enorme, enorme, ja em tocava, ¡uf!, quina carrera, quina emoció, de debò», insistia Àlex, mentre veia algunes accions al plasma que hi ha darrere del podi. «Li tocava al petit, avui m’he vestit de blau perquè li tocava al petit; Marc pot esperar per coronar-se a la gira asiàtica, que esperi», explicava a crits la mare, Roser Alentá. «Ho diré: avui és el segon lloc més feliç en la carrera de Marc, t’ho dic jo», assegurava el ‘penta’ Jorge Lorenzo, a DAZN.
«Sí, he pensat en l’error d’ahir. És una victòria per a l’equip, m’han ajudat a passar els mals moments i a superar la caiguda de dissabte. No podia fallar i, la veritat, m’ha sortit una carrera perfecta».
I és que era el cap de setmana d’Àlex, recuperat ja de la seva fractura a l’índex dret, buscant reivindicar-se com el ‘tercer home’ de Ducati, per això apareix a la foto de celebració del títol de constructors, al costat de Marc i ‘Pecco’ Bagnaia. Havia de guanyar el ‘Pistoles’, li tocava a ell, ja ho va merèixer ahir i, avui, ha fet una carrera impressionant, líder des de la volta 4 fins a la 24, perseguit, que no assetjat, mai, per ‘ET’, que, simplement, semblava ser allà, en el seu rebuf, perquè el seu germà no es desconcentrés com li va passar ahir quan el ‘canibal’ va llançar la tovallola i va deixar de perseguir-lo.
No hi va haver carrera. Marc (Ducati) va sortir com un tret, Àlex (Ducati) enganxat, també Pedro Acosta (KTM) i també el ‘Diable’Quartararo (Yamaha), però aquests dos últims van caure passat l’equador, prenent el relleu com a ‘tercer home’ Enea Bastianini (KTM), que es va conformar amb el ‘bronze’ de la mateixa manera que per a MM93 la plata conquistada va tenir gust d’or «en un traçat que no m'agrada».
I sí, sí, la festa no va poder ser més rodona per a Catalunya, Barcelona, els Márquez Alentà, Marc i Àlex. Tots ho van celebrar en gran, ells fins i tot ballant sobre les defenses del traçat, fins i tot rebolcant-se sobre els flotadors. És més, Àlex es va aturar en el revolt 10, on va caure ahir, i es va rebolcar per la grava, va fer cinc vegades la croqueta, es va arrebossar de pedretes, com dient «¡vinga, em vas fer caure ahir, però avui vinc aquí a celebrar-ho amb tu, estimada terra…catalana!»
Repeteixo. Un enorme, grandiós, Àlex torna a ser candidat únic al subcampionat. La festa de fi de curs de Xest (València) serà de les que facin història, única i, sí, pot ser que fins i tot irrepetible. Una cosa mai vista. I Marc, doncs això, camí del Japó, passant abans per Misano, la casa de Valentino Rossi, per conquerir el novè. Com deia la mare, Roser, «el cel pot esperar».
«Ho vaig dir a l’arribar a Montmeló. No estic entre els favorits. I també vaig dir que Àlex sí que ho era, ja que, com s’ha demostrat, fins i tot en la cursa d’ahir dissabte, volava. He intentat acostar-me al final, però ell tenia alguna cosa més avui. Me n’alegro, sí, per què negar-ho».
«Ho vaig dir dijous, ho vaig repetir ahir quan mereixia guanyar, Àlex aquí, aquest cap de setmana, volava, era invencible», va comentar Marc. «No volia caigudes, no volia perdre 20 preciosos punts. La festa ha sigut preciosa per a Àlex, per a Ducati i per a mi, sí, també per a mi».
«Aquest triomf és per a l’equip, que m’ha sostingut en els mals moments, ells m’han fet guanyar avui», va dir Àlex, conscient que era el moment de reivindicar-se. «I, sí, he de reconèixer que, durant moltes voltes, la caiguda d’ahir em rondava pel cervell, però he guanyat aquest malson. Sabia que tenia Marc al darrere, he pressionat en les sis últimes voltes, he aconseguit més d’un segon i he pensat ¡ja està! I, sí, ja estava».
Classificació GP de Catalunya: 1. Àlex Márquez (Ducati), 40 minuts 14.093 segons; 2. Marc Márquez (Ducati), a 1.740 segons; 3. Enea Bastianini (Itàlia), a 5.562 segons; 4. Pedro Acosta (KTM), a 13.373 segons i 5. Fabio Quartararo (Yamaha), a 14.409 segons.
Mundial de pilots: 1. Marc MÁRQUEZ (Espanya), 487 punts; 2. Àlex MÁRQUEZ (Espanya), 305; 3. ‘Pecco’ BAGNAIA (Itàlia), 237; 4. Marco BEZECCHI (Itàlia), 197 i 5. Pedro ACOSTA (Espanya), 183.
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- Reoberta la carretera de l’Aigueta entre Figueres i Cabanes amb rotonda nova
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Sí a l’estació de Figueres
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- Incendi al costat del Kibuc de l'Escala
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia