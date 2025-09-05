Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Vuelta pateix una interrupció a l’inici de l’ascens a l’Angliru per una protesta contra Israel

En el moment de l’incident marxaven escapats l’equatorià Jefferson Cepeda, el luxemburguès Bob Jungels i el kazakh Nico Vinokourov

Desenes de persones amb banderes de Palestina condemnen el genocidi a Gaza al pas dels corredors per la localitat asturiana de Nava, durant la 13a etapa de la Vuelta.

La tretzena etapa de la Vuelta ha patit una interrupció a 12,1 km de la meta quan un grup de persones ha irromput a la carretera per manifestar-se contra la presència de l’Israel Premier Tech a la ronda espanyola i a favor de la causa palestina.

En el moment de l’incident marxaven escapats l’equatorià Jefferson Cepeda (Movistar Team), el luxemburguès Bob Jungels (Ineos Grenadiers) i el kazakh Nico Vinokourov (XDS Astana), molt a prop de l’inici de l’ascens a l’Angliru, final d’etapa.

L’etapa s’ha reprès de seguida, amb l’escapada encara obrint cursa i el grup a menys de dos minuts de distància.

