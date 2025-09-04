La Vuelta
Les protestes contra Israel obliguen la Vuelta a cancel·lar el final de l'etapa a Bilbao
L’Ertzaintza es va veure superada per la massiva presència de manifestants amb banderes palestines i va cancel·lar la competició a tres quilòmetres de la línia de meta
Sergi López-Egea
L’olla de pressió va explotar a Bilbao. El clamor popular desencadenat a Biscaia contra la presència de l’equip Israel-Premier Tech a la Vuelta va obligar a cancel·lar el final d’etapa per preservar la seguretat dels corredors. Ni hi va haver vencedor, ni res a celebrar tret que ja es comenci a considerar que la continuïtat del conjunt israelià a la ronda espanyola és inviable. Preocupa, sobretot, l’arribada a Madrid i ningú sap com preservar l’Angliru –puja divendres– si esclata la protesta en favor de Palestina al cim asturià.
Ningú creu que el conjunt d’Israel renunciï de manera voluntària a continuar corrent a la Vuelta. Sylvam Adams, propietari de l’equip, va volar dimarts a Bilbao per recolzar els corredors, que arribaven a l’autocar aparcat a San Mamés entre els aplaudiments de quatre seguidors i dels auxiliars de l’equip.
Els conjunts rivals no s’atreveixen a demanar públicament la retirada de l’Israel. Això no obstant, a tots els preocupa la integritat dels seus corredors. "Després del primer pas per la meta ja vam veure que era impossible celebrar l’arribada", va recalcar Chente García Acosta, director del Movistar, a preguntes d'El Periódico (diari del mateix grup editorial que EMPORDÀ).
Una solució
"Aquí només hi ha una solució, però no podem prendre-la nosaltres", va requerir Kiko García, director tècnic de la carrera, en al·lusió a la continuïtat de l’Israel a la Vuelta. Si se’n van, s’acaba el conflicte i es reprèn una competició esportiva que ahir es va quedar en un segon pla, entre altres coses –malgrat els atacs en els quilòmetres finals–, perquè no hi va haver ni guanyador de l’etapa, ni res a celebrar tret d’explicar que la campanya en favor de Palestina havia traspassat les fronteres i que ningú pot garantir que la Vuelta no es torni a veure afectada.
En un comunicat a la nit, l'UCI (Unió de Ciclisme Internacional) se'n va rentar les mans i es va limitar a comunicar que "reafirma el seu compromís amb la neutralitat política, la independència i l’autonomia de l’esport" i que "l’esport, i el ciclisme en particular, no ha de ser instrumentalitzat com a eina de sanció".
L’11a etapa es va disputar sota unes estrictes mesures de seguretat. En tots els llocs on es van agrupar activistes propalestins hi havia molts efectius de policies bascos. Ja al donar-se la sortida es va haver de parar uns segons la cursa perquè uns manifestants van tallar la via amb una pancarta que denunciava el genocidi a Gaza.
La situació va començar a agreujar-se a partir de les quatre de la tarda, uns instants abans del primer pas de la carrera per la Gran Via de Bilbao amb una meta plena de banderes de Palestina onejant. Cada vegada hi arribava més gent, sobretot des dels voltants de l’estadi de San Mamés. Hi va passar el pilot i van cedir les tanques. Poc després es va impedir l’accés de la caravana a la meta amb molta tensió.
Va ser llavors quan es va decidir parar la cursa a tres quilòmetres, amb Jonas Vingegaard i Tom Pidcock en fuga. Els corredors van ser desviats directament cap a San Mamés, on estaven aparcats els autocars, el de l’Israel custodiat pels antiavalots de l’Ertzaintza.
Preocupació palpable
A la sortida diversos corredors, en representació dels seus equips, van mostrar a l’organització la seva preocupació. Dimarts, anant cap a Belagua, van estar a punt d’anar-se’n a terra alguns ciclistes quan diversos manifestants van irrompre a la calçada. Als esportistes se’ls va dir que l’Ertzaintza garantia la seguretat, com va passar, excepte a la meta de Bilbao, on els efectius policials es van veure desbordats.
Unipublic depèn de París, ja que ASO, l’empresa que organitza el Tour, és la propietària de la ronda espanyola. Defensen que ells no poden fer fora l’equip, però sí la Unió Ciclista Internacional (UCI), amb la qual ja han parlat i li han suggerit que prengui mesures.
La preocupació és que mentre corri l’equip israelià no només està en risc la protecció de la prova, sinó també la continuïtat de la Vuelta. I també es recorda que en el passat es van pactar sortides individuals de corredors o equips en els temps durs del dopatge.
Classificació
Etapa 11
- 1. J. Vingegaard (Din/Vis). 3h40m14s
- 2. T. Pidcock (GB/Q36)............... m. t.
- 3. J. Hindley (Aus/Red) a 10 s.
- 4. J. Almeida (Por/UAE) a 10 s.
- 5. M. Jorgenson (EUA/Vis) a 10 s.
General
- 1. J. Vingegaard (Din/Vis).... 41h14.02
- 2. J. Almeida (Por/UAE) a 50 s.
- 3. T. Pidcock (GB/Q36) a 56 s.
- 4. T. Traeen (Nor/Bah) . a 1.06 m.
- 5. F. Gall (Aut/Dec)............... a 2.17 m.
