Crossfit
L'empordanès Cesc Palomo entra al top-10 mundial de crossfit en plena batalla contra el càncer
El figuerenc va arribar a la final de la categoria d’edat d’entre 60 i 64 anys i va acabar finalment en la sisena posició
Cesc Palomo, un repte mundialista enmig d'una batalla contra el càncer: "El crossfit per a mi és com si fos una medicina"
L’atleta figuerenc Cesc Palomo va fer un gran paper als CrossFit Games celebrats a Albany, als Estats Units, entre el 22 i el 24 d’agost. Palomo va arribar a la final en la categoria d’edat de 60 a 64 anys i va acabar en sisena posició, situant-se així dins el top-10 mundial de la disciplina.
Figuerenc establert a Ordis, l’entrenament de Palomo no és el d’un atleta qualsevol. L’empordanès batalla contra un càncer des del maig de 2024 i va interrompre el tractament durant dos mesos per poder entrenar amb continuïtat. “Ara mateix tinc metàstasi, el tinc escampat en un parell de llocs. Estic seguint un tractament i cada vegada que me l’apliquen tinc efectes secundaris bastant forts. Em deixa bloquejat, gairebé no em puc valdre per mi mateix... Vaig fer un pacte amb l’oncòleg quan vam veure que la malaltia s’havia estabilitzat i vam decidir aturar el tractament dos mesos per poder mantenir la regularitat dels entrenaments”, explicava en una entrevista publicada a l'EMPORDÀ aquest agost.
Cinc anys de passió pel crossfit
El naixement de la passió de Palomo pel crossfit es remunta a fa cinc anys, tot i que sempre havia estat vinculat a l’esport. “He fet atletisme, triatló, bicicleta de muntanya... Soc entrenador personal i els meus entrenaments eren molt metabòlics i funcionals, i això tenia molta semblança amb el crossfit. El vaig començar a provar i em va enganxar moltíssim, més que cap altre esport que hagi practicat. Em dona una motivació diària. Avui aixeques un quilo més, avui fas una repetició més, avui tardes deu segons menys... Són petits flaixos que et donen energia per tornar-hi l’endemà”, apunta Palomo.
Per tot això, Palomo afirma que el crossfit és “un termòmetre per a la meva vida”. “És com si fos una medicina i soc aquí perquè això funciona, i sempre en necessito més. Anar a entrenar amb gent que parla el meu mateix idioma em dona vida”, exclama.
