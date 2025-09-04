Bàsquet
Figueres i Peralada es preparen per al Torneig Nord de bàsquet
Se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de setembre amb la presència de 32 equips en categoria mini
Jordi Bofill
Figueres i Peralada ja tenen tots els detalls a punt per a la cinquena edició del Torneig Nord, que se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de setembre amb la presència de 32 equips (16 masculins i 16 femenins) en categoria mini. Entre els equips participants hi ha els millors planters de clubs ACB de Catalunya i Espanya, com el Barça, el Joventut Badalona, el València Basket, el Manresa o el Bàsquet Girona.
"Tenim xifra rècord d’equips femenins, un dels objectius que perseguíem des de feia temps", ha presumit Marc Bertran, responsable de l’organització, en la presentació de l’esdeveniment. "És molt important que el territori en conjunt tingui iniciatives com aquesta", ha defensat Narcís Casassa, delegat d’esports de la Generalitat a Girona.
