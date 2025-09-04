Bàsquet
La Federació de bàsquet veta l'estelada de la samarreta d'un equip de l'Empordà
Després de cinc anys lluint una adaptació al frontal de l’equipació, la Bisbal ha hagut de retirar l’estrella per la norma que prohibeix referències polítiques o religioses
Jordi Roura
La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) ha vetat l’estelada de la samarreta del Solgironès Bisbal. Feia cinc temporades que el club disputava els seus partits amb una equipació dissenyada per combinar els colors negre i vermell (o blanc i vermell, en el cas de la suplent) formant el símbol de la bandera independentista, i finalment, una nova normativa de marquèting, que adapta la llei de l’esport per prohibir les referències polítiques o religioses, ha obligat a retirar l’estrella de la part frontal. Ara la samarreta de l’equip, que competirà per segon any seguit a Segona FEB, l’antiga LEB Plata, manté les quatre barres però sense l’estel. "Ara les estrelles són cada un dels jugadors", asseguren des de l’entitat empordanesa.
La temporada passada la Federació ja va obligar el Bisbal a retirar una estelada que els jugadors lluïen a la part del darrere, que va ser substituïda per l’escut del municipi. De la part frontal, la FEB no els en deia res perquè el club l’havia adaptat als seus colors. Però aquest estiu, quan el Bisbal va presentar a la Federació les seves equipacions, no els les van aprovar. A banda de la normativa que prohibiria lemes polítics i religiosos, també els van plantejar que els dorsals havien d’anar més grans, un altre motiu per fer-los retirar l’estel. La normativa que aplica la FEB també especifica que la samarreta d’escalfament tampoc la pot dur i que ha de ser com la de joc.
El club gironí va acatar la decisió i aquest cap de setmana estrenarà les samarretes de la temporada 2025/26 ja adaptades a les noves circumstàncies. Com es pot veure a la imatge del costat, el disseny és calcat i únicament s’ha suprimit l’estrella. Des del Bisbal, fonts del club apunten que "nosaltres no posem les normes, però les hem acceptat, tot i no entendre com a aquestes alçades, i amb llibertat d’expressió, un club no pot decidir lluir aquesta equipació". Per al club aquesta era una forma de reivindicació de país, adoptada ja fa anys "i que mai ens havia portat problemes en cap pista que haguem visitat". El Bisbal sempre s’ha manifestat com un dels clubs més reivindicatius del bàsquet català en la defensa del dret a l’autodeterminació i de la república catalana.
L’estrena d’aquestes noves samarretes serà aquest cap de setmana, amb el doble enfrontament de Lliga Catalana contra l’Homs Mataró (dissabte, 19h, al pavelló de l’equip del Maresme), i l’endemà a casa contra el Salou (19h). L’equip dirigit per Èric Surís va començar els entrenaments de pretemporada dilluns passat amb 10 cares noves i només dos jugadors, Xevi Torrent i Isaac Valera, continuant de la temporada passada. L’objectiu tornarà a ser la permanència (que el curs passat es va assolir als despatxos amb l’intercanvi de places amb el Prat, un cop consumat el descens al play-out contra el Clavijo). L’afició ha tornat a estar al costat de l’equip i el pavelló Vell seguirà ple de gom a gom en tots els partits a casa.
