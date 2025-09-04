Ciclisme
El conflicte a La Vuelta: demanen que Israel se’n vagi, però l’equip arribarà “fins al final”
Les protestes i manifestacions estan impedint el desenvolupament de la prova i ja s’han hagut de cancel·lar etapes per motius de seguretat
Maria Leiva
La Vuelta continua el seu curs enmig d’una sèrie de protestes i manifestacions generades per la participació de l’equip israelià Israel-Premier Tech en la competició. Una situació que està impedint que la cursa es desenvolupi amb normalitat.
Una circumstància que està arribant al límit, posant en risc la seguretat dels assistents i dels corredors. Especialment, aquest dimecres a Bilbao es van produir els moments més tensos, fins al punt que l’organització va demanar a l’equip d’Israel que abandonés la prova. Kiko García, director tècnic de La Vuelta, va explicar que, tot i que la direcció no pot expulsar l’equip pel reglament, els han convidat a marxar. “L’equip israelià és qui s’ha d'adonar que estar aquí no facilita la seguretat de ningú, però nosaltres no podem prendre aquesta decisió, l’han de prendre ells o algú de més amunt. Entre tots cal buscar una solució, que per a mi… només n’hi ha una ara mateix”, declarava García a la SER.
“Nosaltres els hem transmès el nostre sentir. És moment de prendre una decisió. No només nosaltres com a organitzadors, que a més no podem prendre cap decisió perquè el reglament ens obliga que l’equip estigui corrent. Qualsevol decisió en aquest sentit ens podria portar a perdre la cursa del calendari. Intentem entre tots forçar i, sobretot, fer que la gent sigui conscient que la situació no és fàcil”, afegia.
Amb “algú de més amunt” el director tècnic es referia a la Reial Federació Espanyola de Ciclisme, que tampoc té cap intenció d’expulsar ningú. De fet, ha tingut en compte les protestes, però ha demanat que no es confongui el polític amb l’esportiu.
Aquesta petició de marxar no ha significat res per a l’equip israelià, que l’ha ignorat completament. El director de l’equip hebreu, Óscar Guerrero, ha dit a RAC1 que no pensen anar-se’n enlloc. “No ens n'anirem de la cursa; si donem la raó als qui protesten, la setmana següent a La Vuelta Anglaterra, què fem? Estarem en la mateixa situació. Ara anirem a la Xina, el Japó, Croàcia, França o Bèlgica. Què fem llavors? Parem l’equip? I què passa amb les 180 famílies que viuen d’això?”, sentenciava Guerrero. “Hem vingut a competir i avui participarem en l’etapa. Ho estem fent bé, fa molt de temps que ens preparem per a La Vuelta. Si depèn de nosaltres, arribarem fins al final”.
“Respectem i entenem les protestes, però no estem a favor de l’agressivitat contra els corredors ni contra l’equip. Ho entenc i els respecto, però m’agradaria que es posessin en la nostra pell”, continuava. “No és gens fàcil. Ho estem passant malament i costa molt mantenir motivats els corredors. Sentim inseguretat i por”.
I ha afegit que marxar seria imprudent: “Marca un precedent perillós i donaria força perquè ens fessin marxar d’altres ciutats. Cal separar esport i política”.
El Premier Tech no ha recollit el guant i assegura que no pensen marxar enlloc, ja que retirar-se suposaria establir un precedent molt perillós. Tot i això, les protestes contra aquest equip ja venen de lluny. La setmana passada, a Figueres, un grup de manifestants els va intentar tallar el pas en una contrarellotge per equips. Una situació que el director general de La Vuelta, Javier Guillén, va qualificar com la primera protesta significativa contra l’equip d’Israel i la va atribuir a un acte de violència.
A la seva arribada al País Basc, la situació es va tensionar molt més. Nombreuses manifestants es van concentrar amb banderes de Palestina al centre de Bilbao i van provocar moments de gran tensió que van obligar els organitzadors de La Vuelta a suspendre la jornada a 3 km de la línia de meta. No hi va haver guanyador i els temps per a la classificació general van ser els que es recolliren al punt on es va cancel·lar la cursa.
No només protesten activistes o simpatitzants de la causa, sinó que el Sindicat de l'Ertzaintza ha carregat contra el Govern Basc per diferents motius. En primer lloc, ha qualificat de caos organitzatiu l’operatiu dissenyat per a l’etapa d’ahir, que començava i acabava a Bilbao. En segon lloc, ha demanat responsabilitats per dotar els agents de mitjans antidisturbis en un esdeveniment amb tanta gent, un fet que han considerat molt greu.
Els ideals del fundador: el problema
La indignació de molts per aquest equip té origen en els ideals i valors amb què està afí el seu fundador. L’equip ciclista és propietat de l’empresari Sylvan Adams, qui té una relació amb el govern del president israelià Benjamin Netanyahu. A més, és un empresari israelià d’origen canadenc que rep una quantitat de diners de l’organisme encarregat del turisme a Israel.
Des que va fundar l’equip el 2015, l’ha utilitzat com una plataforma per projectar una imatge positiva del país. Gràcies a la seva relació amb el govern de Netanyahu, va poder finançar la sortida del Giro d’Itàlia des de Jerusalem el 2018, a més d’impulsar altres esdeveniments internacionals. El magnat s’ha definit moltes vegades com un orgullós sionista i ha defensat les accions d’Israel a Gaza, qualificades d'operacions estratègiques.
Un còctel de tensions que s’ha convertit en un episodi insòlit de gran pressió entre tots els implicats. De moment, l’equip no ha fet cap declaració al respecte, però l’organització continua preocupada per la seguretat i el benestar de tots.
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Castelló d'Empúries preveu inaugurar l'estany artificial a principis de 2026
- Figueres tornarà a ser la capital de la cervesa artesana de l'Alt Empordà amb tastets temàtics i espectacles